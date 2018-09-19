Akhisar’da tek eksik var – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’da tek eksik var

    <a href="/index/akhisar?id=01b8d0a6-63f9-416e-a9d4-2ef934e98a1a" class="" rel="tag">Akhisar</a>’da tek eksik var

    Tarihinde ilk kez 'nde J Grubu'nda ilk maçta evinde yarın 'ı 19.55'te ağırlayacak , hazırlıklara başladı

    Tarihinde ilk kez 'nde J Grubu'nda ilk maçta evinde yarın 'ı 19.55'te ağırlayacak , hazırlıklara başladı. Susic ile yolları ayıran Akigo'yu antrenör Cem Kavçak çalıştırdı. Ege ekibinde sakat Lopes yok, ligde cezalı Seleznyov ise sahada olacak.

    1. 19.9.2018
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