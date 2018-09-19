Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda ilk maçta evinde yarın Krasnodar'ı 19.55'te ağırlayacak Akhisar, hazırlıklara başladı. Susic ile yolları ayıran Akigo'yu antrenör Cem Kavçak çalıştırdı. Ege ekibinde sakat Lopes yok, ligde cezalı Seleznyov ise sahada olacak.