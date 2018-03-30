Yeni Malatyaspor deplasmanda puan arayacak
Süper Lig’in 27.haftasında yarın saat 13.30’da sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Ligde bulundukları konum itibariyle henüz rahatlamadıklarını, önlerinde bulunan oynanmamış maçların kaderlerini tayin edeceğini belirten Bulut, "Bu sezon takım olarak güzel işlere imza attık. Tabi işimiz henüz bitmedi. Bundan sonraki işimiz daha da zor. Taraftarımız ve camiamız ligdeki konumumuzu sağlamlaştırmamızı bekliyor. Biz de bu beklentilere cevap vermeliyiz. Bunun için önümüzdeki kritik önemdeki Gençlerbirliği maçını kazanmamız gerekiyor" dedi.
Antrenman 5'e 2 ve ısıma hareketlerinin ardından yapılan taktik çift kaleyle sürdü. Taktik çalışmada Teknik Sorumlu Erol Bulut'un klasik kadro ve sistemi denediği görüldü.
?Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği karşılaşması yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Kritik önemdeki karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:31
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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