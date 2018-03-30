Yeni Malatyaspor deplasmanda puan arayacak – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    deplasmanda puan arayacak

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> deplasmanda puan arayacak

    ’in 27.haftasında yarın saat 13.30’da sahasında ile karşılaşacak Evkur , hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör yönetiminde yapılan son çalışmaya bütün futbolcular katıldı. Milli takımlardan çarşamba günü dönen Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve da çalışmada yer aldı. Antrenmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan , son haftalardaki kötü gidişatlarını bu maçta noktalamaları gerektiğini belirtti.

    Ligde bulundukları konum itibariyle henüz rahatlamadıklarını, önlerinde bulunan oynanmamış maçların kaderlerini tayin edeceğini belirten Bulut, "Bu sezon takım olarak güzel işlere imza attık. Tabi işimiz henüz bitmedi. Bundan sonraki işimiz daha da zor. Taraftarımız ve camiamız ligdeki konumumuzu sağlamlaştırmamızı bekliyor. Biz de bu beklentilere cevap vermeliyiz. Bunun için önümüzdeki kritik önemdeki maçını kazanmamız gerekiyor" dedi.

    Antrenman 5'e 2 ve ısıma hareketlerinin ardından yapılan taktik çift kaleyle sürdü. Taktik çalışmada Teknik Sorumlu Erol Bulut'un klasik kadro ve sistemi denediği görüldü.

    ?Evkur - karşılaşması yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Kritik önemdeki karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    deplasmanda puan arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN