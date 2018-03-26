Gençlerbirliği’ni yeneceğiz – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ni yeneceğiz

    Gençlerbirliği’ni yeneceğiz

    Ligde korkulu rüya görmek istemeyen Y.Malatya, F.Bahçe ve yenilgilerini evinde karşılaşacağı G.Birliği maçıyla telafi etmek istiyor.

    Ligde korkulu rüya görmek istemeyen Y.Malatya, F.Bahçe ve yenilgilerini evinde karşılaşacağı G.Birliği maçıyla telafi etmek istiyor. Asbaşkan Erdal Gündüz, "Ligin şakası yok. Galip gelemiyorsan, en azından mağlup da olmamalısın. En kötü ihtimalle berabere kalmalısın ama şunu söyleyeyim; biz G.Birliği'ni yeneceğiz. G.Birliği'ni yenerek rahatlamak istiyoruz" diye ateş hattındaki rakiplerine gözdağı verdi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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