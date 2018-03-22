Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27'nci haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.



Ligde geride kaldığı iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor'a mağlup olan sarı kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dört günlük izin yaptı. İznin ardından Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanan sarı kırmızılılar, ligin 27'nci haftasında Malatya'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün yaptığını antrenmanla başladı. Omzundaki ağrı nedeniyle iğne olan kaleci Farnolle'nin yanı sıra dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi olan Pereira ve soğuk algınlığı nedeniyle Eren Tozlu antrenmanda yer almadı. Rutin olarak gerçekleştirilen doping kontrolüne giren Nacer Barazite ise kontrol sonrası takımdan ayrı düz koşu yaptı. İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligde son iki haftada kalelerinde 6 gol gördüklerini anımsatarak, şöyle dedi: "Fenerbahçe maçını bir kenara bırakalım, neden Trabzonspor maçında 4 gol yedik aslında ona bakalım. Fenerbahçe maçında üstün olan bir Evkur Yeni Malatyaspor vardı. 13 tane korner, 44 tane orta büyük takıma karşı Anadolu takımlarından bu sene ligde yapan bir takım var mı onu bilmiyorum. Ben, bizim gibi Fenerbahçe'ye karşı 44 tane orta açan takım olduğunu zannetmiyorum. Neyse o maç sonuçta geçti. Önemli olan son maçımızda neden 4 gol yedik? Bunun tek nedeni maalesef fazla bireysel hatalar yapmamız. Daha öncede bireysel hatalar yapıyorduk. Onun cezasını Fenerbahçe maçında da çektik, hatamız gol olarak kalemize döndü. Tabii biz maalesef yakaladığımız pozisyonlar ile rakibin yaptığı bireysel hatalarda rakibi cezalandıramıyoruz. En büyük sorunumuz bu."