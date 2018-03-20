Malatyaspor’da kırmızı alarm – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Malatyaspor’da kırmızı alarm

    Malatyaspor’da kırmızı alarm

    'a farklı yenilen Y.Malatyaspor'da, milli aradan sonra oynayacağı G.Birliği maçı için seferberlik ilan edildi.

    'a farklı yenilen Y.Malatyaspor'da, milli aradan sonra oynayacağı G.Birliği maçı için seferberlik ilan edildi. 34 puanla 10. sıradaki sarı-kırmızılılar, 27 puanla ateş hattındaki rakibiyle kritik bir maça çıkacak. Başkan Adil Gevrek, "Bu anlamda G.Birliği ile önemli bir maça çıkacağız. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
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