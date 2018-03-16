“Bugün olmaz yarın olur”
"Böyle bir davet bekliyordum"
Sarı kırmızılı takımın başarılı ismi Sadık Çiftpınar, aday kadroda olmayışına dair yaptığı açıklamada, çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Milli formayı giyme hayalinin bulunduğunu belirten Sadık, "Böyle bir davet bekliyordum açıkçası. Tabi oradaki hocalarımın takdiri. Ben çalışmaya devam edeceğim. Bir gün o formayı giyeceğime inanıyorum. Bugün olmaz yarın olur" diye konuştu.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:26
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 12
Yorum
baba kartal Adam gibi adam ,örnek insan ,türkiye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu.Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin sevdiği kral alex.
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Büyük buluşma
Toplam 2
Yorum
ali haydi aslanlar aslantepeye destek olmaya
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Toplam 10
Yorum
recep bjk li kardesler,her alanda antipatik olmaya basladiniz.mütevazi,sempatik kartal gitti,yerine arogant,büyüklük kompleksinde bir canavar geld
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