"Volkan Demirel'i aşamadık"
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında 2-0 yenildikleri Fenerbahçe maçında puan almayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Futbolcularının rakipleri karşısında iyi performans sergilediğini aktaran Gündüz, "Dünkü maçta çok iyi oynadık. Maçın geneline bakıldığında, Fenerbahçe bize karşı önlem almış. Bizim rakiplerimize uyguladığımız oyun sistemini Fenerbahçe bize uyguladı. Karşılaşmada ayrıca Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel 3 net pozisyonumuzu çıkardı. Dün kaleci Volkan'ı aşamadık. Ancak iyi bir maç oldu. Fenerbahçe'den puan almayı hesaplıyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Erdal Gündüz, 26. haftada deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Bu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Gündüz, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacaklarını sözlerine ekledi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:25
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Derbi öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı
Toplam 7
Yorum
Hamdi Güneş GS maçından çekiniyorum.Takım canlı,kanlı,koşan,ısıran özellikte değil.Sürekli yan ve geri paslar öldürecek.FB böyle mi olmalı.?
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Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 12
Yorum
tarafsız bölge Böyle oynayacaksa ayrılmasında hayır var.
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Avrupa aşkına
Toplam 11
Yorum
kerem yan tarafta puan tablosu var bidaha bak bakalım hangi şampiyonlar ligine gidebiliyorsun?
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