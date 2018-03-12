"Volkan Demirel'i aşamadık" – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    "'i aşamadık"

    "Volkan Demirel'i aşamadık"

    Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 'in 25. haftasında sahalarında 2-0 yenildikleri maçında puan almayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Futbolcularının rakipleri karşısında iyi performans sergilediğini aktaran Gündüz, "Dünkü maçta çok iyi oynadık. Maçın geneline bakıldığında, Fenerbahçe bize karşı önlem almış. Bizim rakiplerimize uyguladığımız oyun sistemini Fenerbahçe bize uyguladı. Karşılaşmada ayrıca Fenerbahçeli kaleci 3 net pozisyonumuzu çıkardı. Dün kaleci Volkan'ı aşamadık. Ancak iyi bir maç oldu. Fenerbahçe'den puan almayı hesaplıyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Erdal Gündüz, 26. haftada deplasmanda ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Bu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

    Gündüz, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacaklarını sözlerine ekledi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:25
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