Rehavet uyarısı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Rehavet uyarısı

    Rehavet uyarısı
    Y.MALATYA Erol Bulut, Konya maçı öncesi futbolcularını uyardı. Genç çalıştırıcı, "Geçen haftaki Karabük karşısında son 10 dakikadaki görüntünüzü unutmak istiyorum. Zira bu lig gevşemeyi affetmez" dedi
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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