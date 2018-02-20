Malatyaspor’un Issiar Dia pişmanlığı
Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa Nancy takımından büyük umutlarla transfer ettiği golcü Issiar Dia, istikrarsızlığıyla hayal kırıklığına neden oldu.
Süper Lig ekibi Malatyaspor'un, Fransa'nın Nancy takımından transfer ettiği Dia, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Senegalli, yaklaşık 2 milyon Euro'ya mal olduğu Malatyaspor'da bekleneni veremedi.
Sarı - kırmızılı takımla 6'sı ilk on bir olmak üzere toplamda 10 maça çıkan Dia, kupada ise 3 maçta forma giydi.
İki kez kasık sakatlığı yaşayan ve hala sakatlıkla boğuşan golcü futbolcu sözleşme maliyetinden dolayı devre arası gönderilememişti. Dia'nın Malatyaspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:30
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 6
Yorum
Taner39 Bayern farklı kazanır.Çünkü Beşiktaş bu maçı 11 kişi tamamlayamaz.Özellikle Q7 kesin atılır.İnşallah yanılan ben olurum.Ama gerçek bu.
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‘Kameni klasını gösterdi’
Toplam 1
Yorum
sabrın sonu !! kameni volkandan daha çevik bir kaleci..bunu ispat etti.
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Balotelli, Fenerbahçe'ye faydalı olur
Toplam 1
Yorum
9 numara adam gol makinası ve çok hırslı..fener de iş yapar..
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