Sırada Karabük var
Bursa’dan 1 puanla dönen Yeni Malatyaspor’da Asbaşkan Erdal Gündüz, “Evimizdeki Karabük maçından galibiyetle ayrılacağız” diye iddialı konuştu
SADIK'IN CEZASI MORAL BOZDU
Bursaspor maçında müthiş bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar ise hem sevindirdi hem de üzdü. 27 yaşındaki başarılı stoper, yeşil-beyazlılar karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve kritik Karabük maçında takımını yalnız bırakacak
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:01
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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