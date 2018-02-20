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    20 Şubat 2018, Salı
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    Sırada Karabük var

    Sırada Karabük var

    Bursa’dan 1 puanla dönen ’da Asbaşkan Erdal Gündüz, “Evimizdeki Karabük maçından galibiyetle ayrılacağız” diye iddialı konuştu

    Bursa'dan 1 puanla dönen Yeni Malatyaspor, 3 maçlık galibiyet hasretini Karabükspor'la gidermek istiyor. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, evlerinde lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde maçları kayıpsız geçmemiz lazım. İnşallah Karabükspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılacağız" dedi.

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    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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