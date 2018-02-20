Sırada Karabük var

Bursa’dan 1 puanla dönen Yeni Malatyaspor’da Asbaşkan Erdal Gündüz, “Evimizdeki Karabük maçından galibiyetle ayrılacağız” diye iddialı konuştu

Bursa'dan 1 puanla dönen Yeni Malatyaspor, 3 maçlık galibiyet hasretini Karabükspor'la gidermek istiyor. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, evlerinde lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde maçları kayıpsız geçmemiz lazım. İnşallah Karabükspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılacağız" dedi.



SADIK'IN CEZASI MORAL BOZDU

Bursaspor maçında müthiş bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar ise hem sevindirdi hem de üzdü. 27 yaşındaki başarılı stoper, yeşil-beyazlılar karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve kritik Karabük maçında takımını yalnız bırakacak