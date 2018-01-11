Yeni Malatyaspor'da Lucescu tepkisi!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.
Rumen teknik adam Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un yerli oyuncuları heyecanla Lucescu'yu beklerken bir şok yaşadılar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret etmedi. Olayı duyan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile bir görüşme yaparak, Lucescu'nun tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Olayı öğrenen Yardımcı, Yeni Malatyaspor camiasının tepkisini anladığını ve hocayı bizzat Malatya'ya antrenmana getireceklerini belirtti. Başarılı yönetici Servet Yardımcı da olayı Başkan Gevrek'ten gelen telefonla öğrendi. Sürekli olarak yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini belirten Mircea Lucescu, Süper Lig'de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor'a ziyarette bulunmaması tepki çekti.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:28
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Toplam 13
Yorum
SSS ARDADAN BU SAATTEN SONRA CACIK BİLE OLMAZ..
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Juventus'tan Asamoah paylaşımı!
Toplam 2
Yorum
KABAK TATLISI HEM JUVENTUS HEMDE ASAMOAH KABAK TADI VERDİ YETER BE DÜNYADA BAŞKA ADAMMI YOK BUNUN ÜSTÜNE DÜŞTÜNÜZ BU KADAR BULUNMAZ BURSA KUMAŞI MÜBAREK
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Özbek: Hayatta yanlış yapmam
Toplam 6
Yorum
A2 Ardaya 15 milyon avro şuan nasıl ödenecekdiki oyüzden alınamazdı.
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