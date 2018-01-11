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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Yeni Malatyaspor'da Lucescu tepkisi!

    Yeni Malatyaspor'da Lucescu tepkisi!

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ’nun antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.

    'in ilk yarısına verilen aranın ardından takımlar 'da ara dönem kamp hazırlıklarına başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü da 'da kamp yapan kulüplerin antrenmanlarını ziyaret ediyor. Önceki gün antrenmanına giden Lucescu, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süper Ligi'in ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor da ile aynı otelde kamp yapıyor.

    Rumen teknik adam antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un yerli oyuncuları heyecanla Lucescu'yu beklerken bir şok yaşadılar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret etmedi. Olayı duyan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Başkan Vekili ile bir görüşme yaparak, Lucescu'nun tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.

    Olayı öğrenen Yardımcı, Yeni Malatyaspor camiasının tepkisini anladığını ve hocayı bizzat Malatya'ya antrenmana getireceklerini belirtti. Başarılı yönetici da olayı Başkan Gevrek'ten gelen telefonla öğrendi. Sürekli olarak yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini belirten , 'de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor'a ziyarette bulunmaması tepki çekti.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:28
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