Chebake Türkiye'de mutlu

Chebake, sarı-siyahlı ekibin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde devam eden devre arası kampında açıklamalarda bulundu.

Daha önce Bursaspor'dan teklif aldığını aktaran 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Türkiye, benim için futbol oynama açısından çok güzel bir ülkeydi. Geçen sezon Bursaspor'dan teklif almıştım. Bursa'ya geliyordum ama son anda bazı pürüzler çıktığı için transferim gerçekleşmedi. Kısmet Yeni Malatyaspor'a oldu. Bunun için de çok mutluyum." diye konuştu.

Türkiye'deki futbol ortamı beklentilerini karşıladığını dile getiren Chebake, "Çok sevdiğim bir futbol ülkesine geldim. İyi forvetlerin, kalitenin ve dolu tribünlerin olduğu bir lig. Türkiye, bütün beklentilerimi karşıladı." ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu, sarı-siyahlı ekibin sezonun ilk yarısındaki performansıyla ilgili, "İyi bir başlangıçtan sonra yaklaşık 1 ay galibiyet alamadık. Hep iyi futbol oynuyorduk. İyi bir ilk yarı geçirdik ama daha da iyi olabilirdi. Şanssızlıklar yaşadık. Evimizde karşılaştığımız üç büyük takıma karşı çok iyi sonuçlar aldık, 7 puan topladık. Puan açısından biraz daha fazlasını alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum"

Issam Chebake, sezonun ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'da iyi performans gösterdiğini söyledi.

Sezona iyi hazırlandığını aktaran Chebake, "İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. 17 maçın 16'sında görev aldım. Ancak benim de futbol açısından düzeltmem gereken yanlarım var." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan oyuncuyu açıklayan sarı-siyahlı futbolcu, "Bu ligde benim kanadımda oynayan çok iyi futbolcular var. Her takımda mutlaka iyi bir oyuncu mevcut. Genel olarak bakıldığında Babel, gücü, hızı ve fiziğiyle beni en çok zorlayan oyuncu oldu." diye konuştu.

- "Favorim Başakşehir"

Yeni Malatyasporlu futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk favorisinin Medipol Başakşehir olduğunu bildirerek, "En çok beğendiğim takım Medipol Başakşehir. Diğer takımları da gözardı etmemek lazım ama kollektif oyun, top tutma oranı ve performans açısından favorim Medipol Başakşehir." ifadelerini kullandı.

Chebake, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Nabil Dirar ile ilgili, şunları kaydetti:

"İyi bir ilk yarı geçirdi. Oynadığı mevkiye uyum sağlaması için biraz zamanı var. Uyum sağladıktan sonra çok daha iyi performans gösterecek. Nabil'in kapasitesi çok yüksek. Her bölgede oynayabilecek bir kapasitesi var. Çok büyük bir Nabil Dirar izlemek için biraz daha zamana ihtiyaç var."

- "Dünya Kupası'na gitmemiz gurur verici"

Chebake, Fas Milli Takımı'nın Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacağı için gurur duyduğunu söyledi.

Ülkesine bağlı biri olduğunu vurgulayan Chebake, "Dünya Kupası'na gitmemiz gurur verici bir olay. Ben, Fas'ta doğdum, büyüdüm. Bütün tatillerimi orada geçiriyorum. Ülkeme çok bağlıyım. Fas milleti, Türk milletine çok benziyor. Futbolla yaşıyorlar, futbolla yatıp, futbolla kalkıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Hedefinin Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmek olduğunu belirten Yeni Malatyasporlu futbolcu, "Her zaman olasılıklara inanan bir insanım. Daha çok süre var. Bu sürede çok çalışacağım. Milli takım teknik direktörü karar verecek ama Dünya Kupası'na gitmek için elimden geleni yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

