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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Malatya geç kaldı

    Malatya geç kaldı
    'da Teknik Direktör Erol Bulut transfer konusundaki sıkıntısını bir kez daha dile getirerek, "Gönül isterdi istediğimiz 1-2 oyuncu kampın başında aramıza katılsın. Transferde ne yazık ki biraz geç kaldık" dedi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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