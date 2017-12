Takımdaki son durum ve yaklaşan devre arası transferiyle ilgili İHA'ya değerlendirmelerde bulunan Gevrek, camiaya önemli müjdeler verdi. Galatasaray galibiyetiyle kötü süreci geride bıraktıklarını belirten Gevrek, "Geçen hafta oynadığımız Galatasaray maçı ve aldığımız galibiyet bizim için kötü günlerin üzerine sünger çekme anlamında önemliydi. Bu anlamda teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Ulusal basın her ne kadar aldığımız galibiyeti Galatasaray'a bağlasa da aslında biz sahamızda oynadığımız Trabzon ve Beşiktaş maçında da aynı mücadeleyi sergiledik. Artık Malatya deplasmanı her takımın korkulu rüyası" şeklinde konuştu.Başkan Gevrek, yaklaşan devre arası transfer dönemi ile ilgili de konuşarak, "Her takım gibi bizde devre arasında kadromuza takviyeler yapacağız. Göndereceğimiz ve alacağımız futbolcular olacak. Tabi bu takviyeler makul ölçülerde olacak. Mevcut kadromuz zaten başarılı ve biz bu oyuncularımıza güveniyoruz. Transferle ilgili Erol Hoca'mızın bize sunduğu bir liste var. Biz bu listenin kulübe hem ekonomik olarak hem de faydalı olması anlamında çok şey katacağını düşünüyoruz. Açıkçası transferde Erol Hocamıza güveniyorum. Şu an konuşmak doğru olmaz, önümüzde Kayserispor maçı var. İnşallah Kayserispor maçını kazanarak devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.