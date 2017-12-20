Gevrek: "Devre arasında takviye yapacağız"
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek devre arası transferinde Teknik Direktör Erol Bulut’a güvendiklerini belirterek, "Her takım gibi biz de devre arasında kadromuza takviye yapacağız. Göndereceğimiz ve alacağımız futbolcular olacak" dedi.
"TRANSFERLE İLGİLİ EROL HOCA'MIZIN BİZE SUNDUĞU BİR LİSTE VAR"
Başkan Gevrek, yaklaşan devre arası transfer dönemi ile ilgili de konuşarak, "Her takım gibi bizde devre arasında kadromuza takviyeler yapacağız. Göndereceğimiz ve alacağımız futbolcular olacak. Tabi bu takviyeler makul ölçülerde olacak. Mevcut kadromuz zaten başarılı ve biz bu oyuncularımıza güveniyoruz. Transferle ilgili Erol Hoca'mızın bize sunduğu bir liste var. Biz bu listenin kulübe hem ekonomik olarak hem de faydalı olması anlamında çok şey katacağını düşünüyoruz. Açıkçası transferde Erol Hocamıza güveniyorum. Şu an konuşmak doğru olmaz, önümüzde Kayserispor maçı var. İnşallah Kayserispor maçını kazanarak devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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