 Tanıdık isimler – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Tanıdık isimler

    Tanıdık isimler
    Galatasaray'ın altyapısından yetişen iki stoper Sadık Çiftpınar ile Murat Akça dün eski takımlarına rakip oldu. İlk 11'de görev yapan Sadık başarılı bir performans ortaya koyarken Murat Akça ise kulübede görev bekledi.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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