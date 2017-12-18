Tanıdık isimler
Galatasaray'ın altyapısından yetişen iki stoper Sadık Çiftpınar ile Murat Akça dün eski takımlarına rakip oldu. İlk 11'de görev yapan Sadık başarılı bir performans ortaya koyarken Murat Akça ise kulübede görev bekledi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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