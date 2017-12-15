Yeni Malatyaspor'dan açıklama
E.Yeni Malatyaspor Kulübü, son haftalarda maçlarında yaşanan tartışmalı hakem kararlarının yer aldığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduktan sonra, aynı görüntüleri kamuoyu ile de paylaştı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:45
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
-
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
Yeni Malatyaspor'dan açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.