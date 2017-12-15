 Yeni Malatyaspor'dan açıklama – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Yeni Malatyaspor'dan açıklama

    Yeni Malatyaspor'dan açıklama

    E.Yeni Malatyaspor Kulübü, son haftalarda maçlarında yaşanan tartışmalı hakem kararlarının yer aldığı görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduktan sonra, aynı görüntüleri kamuoyu ile de paylaştı.

    Kulüp Basın Sözcüsü imzasıyla yapılan açıklamada, üst üste yapılan hakem hatalarına sessiz kalınmadığı vurgulandı. Yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Adil Gevrek tarafından, TFF ve MHK'ya iletilen hakem hataları ile ilgili detaylar sunulmuştur. Alınan kararlara saygımız var ancak, üst üste bu kadar hakem hatasına sessiz kalamazdık. Sportmenlik ve misafirperverlik bu şehrin en belirgin temel taşlarındandır, bunu bu şehrin tarihine bakanlar çok net bir şekilde görebilirler. Aykırı olan bir şey varsa, o da onca haksızlığa rağmen bu şehri ve asil taraftarı görmezden gelip umursamamaktır" denildi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:45
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