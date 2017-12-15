Malatyaspor taraftarına Frankfurt’tan megafon
Almanya’da yaşayan ve Malatyalı olan Çetin Akbaba, Malatyaspor taraftarına tribünde kullanması için megafon hediye etti.
Verilen hediyenin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydeden Alpay, "Bizi düşünen Frankfurt temsilcimiz Çetin Akbaba Tribünde bizimle beraber aynı havayı teneffüs eden tam bir Malatyalı ve Malatyasporlu. İnanın onunla aynı takımı desteklemek gurur verici. Bu anlamlı hediyesi için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
"İyi ki Malatyasporluyum"
Çetin Akbaba ise yaptığı açıklamada Malatyasporlu olmanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, "Ben de Malatyalı ve Malatyasporlu olduğum için gururluyum. Malatyaspor ortak sevdamız. Derebeyleri'nin tribünde kullanacağı bu megafonu getirmem çokta önemli değil, yeter ki onlar kullanabilsin. Eğer kullanırlarsa mutlu olurum.İyi ki Malatyalıyım, iyi ki Malatyasporluyum" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:18
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Gomis müjdesi
Toplam 10
Yorum
sarı kırmızı GARA GARTAL ilk önce neden 3 maç ceza aldı onu öğren öyle konuş tineri cok kacırmayın YAZIK bünyenize..
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 27
Yorum
TR 1993 ü yaşamayan mackolıge girip konuşmasın o sene ankaragüçlü oyuncuların itirafıda var maç görüntüsü de gsliler utanıp sevinemedi bile
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 3
Yorum
avrupa fatihi bjl biz medeni ülkeyiz taraftarımızda medeni türkiyenin en medeni en efendi taraftarları bizde bayern munıh ayıp ediyorsun kavga etmeyiz....
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