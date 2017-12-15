Malatyaspor taraftarına Frankfurt’tan megafon

Almanya’da yaşayan ve Malatyalı olan Çetin Akbaba, Malatyaspor taraftarına tribünde kullanması için megafon hediye etti.

Avrupa'da yapılanmaya giden Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nin Frankfurt temsilcisi olarak atanan Çetin Akbaba, Galatasaray maçı hazırlıklarını yapan Derebeyleri'ne tribünde kullanması için megafon hediye etti. Megafonu Derebeyleri adına alan tribün lideri Murat Alpay, Çetin Akbaba'ya anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Verilen hediyenin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydeden Alpay, "Bizi düşünen Frankfurt temsilcimiz Çetin Akbaba Tribünde bizimle beraber aynı havayı teneffüs eden tam bir Malatyalı ve Malatyasporlu. İnanın onunla aynı takımı desteklemek gurur verici. Bu anlamlı hediyesi için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



"İyi ki Malatyasporluyum"

Çetin Akbaba ise yaptığı açıklamada Malatyasporlu olmanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, "Ben de Malatyalı ve Malatyasporlu olduğum için gururluyum. Malatyaspor ortak sevdamız. Derebeyleri'nin tribünde kullanacağı bu megafonu getirmem çokta önemli değil, yeter ki onlar kullanabilsin. Eğer kullanırlarsa mutlu olurum.İyi ki Malatyalıyım, iyi ki Malatyasporluyum" dedi.