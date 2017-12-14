Pereira saçını bu kez maviye boyadı
Süper Lig temsilcisi E. Yeni Malatyaspor’da ikinci sezonunu yaşayan Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira yeni saç stili ile arkadaşlarının ilgi odağı oldu.
E.Yeni Malatyaspor'un Fransız oyuncusu Pereira bu sezon Süper Lig'de ilk golünü geçen hafta Göztepe'ye karşı atarak başarılı oyununu gol süslemişti.
Saç rengiyle ilgili yaptığı açıklamada, yeniliği sevdiğini belirten Fransız oyuncu, "Kendimde oluşturduğum yeni tarzlar her zaman için performansıma olumlu yansımıştır. Ben yeniliğe her zaman açık birisiyim. Aldığım tepkilere bakılırsa takım arkadaşlarım da yeni halimi oldukça beğenmişe benziyor. İlerleyen haftalarda yeni bir tarzla karşınıza çıkabilirim" diye konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 9
Yorum
bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 5
Yorum
Taraftar İkinci golde de Gökhan İnler in yaptığı faulü vermedi ve golü yedik. İlk 2 gole doğrudan katkı yaptı.
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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