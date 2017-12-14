 Pereira saçını bu kez maviye boyadı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Pereira saçını bu kez maviye boyadı

    Pereira saçını bu kez maviye boyadı

    Süper Lig temsilcisi E. Yeni Malatyaspor’da ikinci sezonunu yaşayan Fransız sağ kanat oyuncusu yeni saç stili ile arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

    Geçtiğimiz haftalarda kırmızıya boyattığı saçını bu kez maviye çeviren başarılı oyuncu, yeni stiliyle dikkatleri üzerinde toplandı.
    E.Yeni Malatyaspor'un Fransız oyuncusu Pereira bu sezon Süper Lig'de ilk golünü geçen hafta Göztepe'ye karşı atarak başarılı oyununu gol süslemişti.
    Saç rengiyle ilgili yaptığı açıklamada, yeniliği sevdiğini belirten Fransız oyuncu, "Kendimde oluşturduğum yeni tarzlar her zaman için performansıma olumlu yansımıştır. Ben yeniliğe her zaman açık birisiyim. Aldığım tepkilere bakılırsa takım arkadaşlarım da yeni halimi oldukça beğenmişe benziyor. İlerleyen haftalarda yeni bir tarzla karşınıza çıkabilirim" diye konuştu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:19
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