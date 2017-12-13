Namoğlu'ndan Yeni Malatyaspor açıklaması
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Yeni Malatyaspor'un hakem hatalarına yaptığı itiraza ilişkin açıklamada bulundu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:28
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Ailesini yolladı
Toplam 13
Yorum
yasa ya ne bicim bir linc girisimidir, bu stres altinda adam ne yapsin,hoca cok iyi niyetli vede gelecegi parlak bence kalmali,tkm daha yeni
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB Ümit gardeş sana eljif fenerde yıldız olduktan sonra imzasını almaya gelirsin.belki sana kramponunu verir.
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB o çocuk eger harcanmassa.fenerin geleceği.artık gençlerin önü açılsın oguz kaan,eljif gibilere daha ok forma sansı verilmeli.daha fazla dak.
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