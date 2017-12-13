 Namoğlu'ndan Yeni Malatyaspor açıklaması – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Namoğlu'ndan Yeni Malatyaspor açıklaması

    Namoğlu'ndan Yeni Malatyaspor açıklaması

    Başkanı , Yeni Malatyaspor'un hakem hatalarına yaptığı itiraza ilişkin açıklamada bulundu.

    Başkanı , Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in hakem hatalarına ilişkin itirazına dair açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladığını belirten Yusuf Namoğlu, sezon başından beri sarı-kırmızılı takımla ilgili tartışmalı pozisyonları beraber incelediklerini anlattı. Namoğlu, Göztepe karşılaşmasında penaltı iddialarına neden olan pozisyonu da izlediklerini ve Gevrek'in pozisyonun penaltı olmadığını kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Namoğlu ayrıca sezon başından beri verilen kararlarda Yeni Malatyaspor'un lehine daha fazla düdük olduğunu, Adil Gevrek'in de görüşmede buna ikna olduğunu ifade etti.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:28
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