Yeni Malatyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret
Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar, gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdiği bu haftalarda ise sadece 2 gol atabildi.
Oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini 450 dakikaya çıkardı. Yaşadığı gol kısırlığı sorunu nedeniyle puan almakta zorluk yaşayan Doğu temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir'e 2-0, Alanayaspor'a 1-0, Göztepe'ye 3-2 yenilirken, Beşiktaş ve Akhisarspor ile de golsüz berabere kaldı.
Malatyaspor, Bulut yönetiminde oynadığı 9 mücadelede rakip ağları 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Yeni Malatyaspor, topladığı 9 puanın 5'ini iç sahada 4'ünü ise deplasmanda elde etti.
Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan sarı-kırmızılı takım, oynadığı maçlarda pozisyon üreten bir görüntü çizmesine rağmen golcülerinin üretken olamaması nedeniyle skor üretmekte sıkıntı yaşıyor.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:05
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Klaassen'e markaj
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Yorum
Perde Arkası 6 aylık kiralama fayda getirmez. Zaten uzun süredir oynamamış. Alışıncaya ve ritm buluncaya kadar sezon biter. 2.2 milyon Euro da çok para.
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Okan Burak özür diledi
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Yorum
GS Haksızlık üzerine yapılan bir açıklamaydı, haklıydı ama daha yumuşak bir şeklide dile getirebilirdi, Tudor için Okan Hocayı harcatmayalım..
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Yeni Malatya’da Yalçın zirvesi
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Yorum
Vahap Yönetim olarak yaptığınız hatadan dönün.Şu da önemli başkan elini ayağını çeksin süper ligden.Başkanın işi buraya kadar.
Yeni Malatyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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