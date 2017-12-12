 Yeni Malatyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Yeni Malatyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret

    Yeni Malatyaspor, 5 haftadır galibiyete hasret

    Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar, gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdiği bu haftalarda ise sadece 2 gol atabildi.

    -Sezona Ertuğrul Sağlam ile başlayan ve ardından da Teknik Direktör Erol Bulut'u takımın başına getiren Yeni Malatyaspor, genç teknik adam ile çıktığı 9 lig müsabakasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de yenilgi alarak 9 puan topladı. Malatya ekibi, Süper Lig'de geride kalan 15 haftada ise hanesine 16 puan yazdırdı.

    Oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini 450 dakikaya çıkardı. Yaşadığı gol kısırlığı sorunu nedeniyle puan almakta zorluk yaşayan Doğu temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir'e 2-0, Alanayaspor'a 1-0, Göztepe'ye 3-2 yenilirken, Beşiktaş ve Akhisarspor ile de golsüz berabere kaldı.

    Malatyaspor, Bulut yönetiminde oynadığı 9 mücadelede rakip ağları 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Yeni Malatyaspor, topladığı 9 puanın 5'ini iç sahada 4'ünü ise deplasmanda elde etti.

    Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan sarı-kırmızılı takım, oynadığı maçlarda pozisyon üreten bir görüntü çizmesine rağmen golcülerinin üretken olamaması nedeniyle skor üretmekte sıkıntı yaşıyor.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:05
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