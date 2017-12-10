 Başkan hakem odasını bastı! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Başkan hakem odasını bastı!

    Başkan hakem odasını bastı!

    Süper Lig'in 15. haftasında oynanan yeni Malatyaspor- Göztepe karşılaşması sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in hakem odasına giderek tepki gösterdiği öne sürüldü.

    Ligde geride bıraktığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor'da tansiyon yükseldi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in Göztepe maçında verilen kararlara sinirlenip maç sonu soluğu hakem odasında aldığı belirtildi. Hakem odasına giren ve Ali Şansalan ile ekiben tepki gösteren Gevrek'in daha sonra sakinleştirilerek odadan çıkarıldığı iddia edildi.

    Ali Şansalan'ın bu olayı hakem raporlarına yazdığı ve Futbol Federasyonu tarafından Adil Gevrek'e büyük bir cezanın gelebileceği ifade edildi. Gevrek maç sonu da yaptığı açıklamada haftalardır hakem hatalarına maruz kaldıklarını ve bu engeli aşamadıklarını söyledi.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:18
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