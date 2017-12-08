Uçak'ta 'geçmiş olsun' anonsu
Özel aracıyla geçirdiği kazayı emniyet kemeri sayesinde küçük sıyrıklarla atlatan E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’e bindiği uçakta pilot tarafından geçmiş olsun anonsu yapıldı.
Özel aracıyla geçirdiği kazayı emniyet kemeri sayesinde küçük sıyrıklarla atlatan E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e bindiği uçakta pilot tarafından geçmiş olsun anonsu yapıldı.
Geçtiğimiz salı günü İstanbul'da özel aracıyla kaza yapan ve hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Gevrek, yarın oynanacak Göztepe maçı için Malatya'ya gelirken, uçakta beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
Özel bir havayolu şirketine ait uçağın pilotu yaptığı anonsta Başkan Gevrek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yarınki Göztepe maçında başarılar diledi.
Bu sürpriz anons karşısında oldukça mutlu olan Başkan Gevrek, uçakta bulunan yolcular tarafından da alkışla aldı.
Geçtiğimiz salı günü İstanbul'da özel aracıyla kaza yapan ve hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Gevrek, yarın oynanacak Göztepe maçı için Malatya'ya gelirken, uçakta beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
Özel bir havayolu şirketine ait uçağın pilotu yaptığı anonsta Başkan Gevrek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yarınki Göztepe maçında başarılar diledi.
Bu sürpriz anons karşısında oldukça mutlu olan Başkan Gevrek, uçakta bulunan yolcular tarafından da alkışla aldı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
EAGLE373737 FENER BAYADIR AĞLAMIYODU AMA BAŞLADILAR YİNE , BULDUKLARI BAHANEYE BAKIN :ddd BAŞKANLARI NE Kİ KENDİLERİ NE OLSUN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
Vurgun siz besiktasin basarisini örnek alin gerisi hikaye
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
fb gözlük al sen
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