 Uçak'ta 'geçmiş olsun' anonsu – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Uçak'ta 'geçmiş olsun' anonsu

    Uçak'ta 'geçmiş olsun' anonsu

    Özel aracıyla geçirdiği kazayı emniyet kemeri sayesinde küçük sıyrıklarla atlatan E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı ’e bindiği uçakta pilot tarafından geçmiş olsun anonsu yapıldı.

    Özel aracıyla geçirdiği kazayı emniyet kemeri sayesinde küçük sıyrıklarla atlatan E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı 'e bindiği uçakta pilot tarafından geçmiş olsun anonsu yapıldı.

    Geçtiğimiz salı günü İstanbul'da özel aracıyla kaza yapan ve hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Gevrek, yarın oynanacak Göztepe maçı için Malatya'ya gelirken, uçakta beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

    Özel bir havayolu şirketine ait uçağın pilotu yaptığı anonsta Başkan Gevrek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yarınki Göztepe maçında başarılar diledi.
    Bu sürpriz anons karşısında oldukça mutlu olan Başkan Gevrek, uçakta bulunan yolcular tarafından da alkışla aldı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:34
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