 Malatyaspor'da, Erol Bulut fırtınası – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Malatyaspor'da, fırtınası

    Malatyaspor'da, Erol Bulut fırtınası

    Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör ile çıktığı 8 lig müsabakasında 9 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip 14 maçta hanesine 16 puan yazdırdı.

    Süper Lig'in 14. haftasını Akhisar beraberliğiyle kapatan E.Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör yönetiminde çıktığı 8 lig müsabakasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi alarak 9 puan topladı.

    Oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, gol noktasında yaşadığı kısır görüntüyle de dikkat çekti. Bulut yönetimindeki E.Yeni Malatyaspor oynadığı 8 maçta rakip ağları 4 kez sarsa bilirken, kalesinde ise 7 gol gördü. Doğu ekibi topladığı 9 puanın 5'ini iç sahada 4'ünü ise deplasmanda elde etti.

    GALİBİYET HASRETİ 360 DAKİKAYA ÇIKTI
    Malatya ekibi ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamayarak, galibiyet hasretini 360 dakikaya çıkardı. Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, oynadığı maçlarda pozisyon üreten bir görüntü içerisinde olmasına rağmen golcülerinin üretken olamaması nedeniyle gol bulmakta sıkıntı yaşıyor.

    E.Yeni Malatyaspor'da attığı 6 golle takımın en golcü ismi olan Faslı Khalid Boutaib, en son ligin 10. haftasında 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşamıştı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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