Malatyaspor'da, Erol Bulut fırtınası
Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile çıktığı 8 lig müsabakasında 9 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip 14 maçta hanesine 16 puan yazdırdı.
Oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, gol noktasında yaşadığı kısır görüntüyle de dikkat çekti. Bulut yönetimindeki E.Yeni Malatyaspor oynadığı 8 maçta rakip ağları 4 kez sarsa bilirken, kalesinde ise 7 gol gördü. Doğu ekibi topladığı 9 puanın 5'ini iç sahada 4'ünü ise deplasmanda elde etti.
GALİBİYET HASRETİ 360 DAKİKAYA ÇIKTI
Malatya ekibi ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamayarak, galibiyet hasretini 360 dakikaya çıkardı. Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, oynadığı maçlarda pozisyon üreten bir görüntü içerisinde olmasına rağmen golcülerinin üretken olamaması nedeniyle gol bulmakta sıkıntı yaşıyor.
E.Yeni Malatyaspor'da attığı 6 golle takımın en golcü ismi olan Faslı Khalid Boutaib, en son ligin 10. haftasında 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşamıştı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
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forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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