Malatyaspor’da Yalçın krizi

BEŞİKTAŞ maçı sonrası Y.Malatyaspor'da şok bir gelişme yaşandı. Acilen toplanan yönetim ve teknik heyet takımın tecrübeli kaptanı Yalçın Ayhan'ı kadro dışı bıraktı. Asbaşkan Erdal Gündüz, "Yalçın Ayhan, kendisini Malatya camiasının, kulübün üstünde görmesi ve Başkan Adil Gevrek'e karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı süresiz kadro dışı bırakıldı. Başkan toplantıya, görüşmeye çağırıyor, o gelmiyor" bilgisini verdi. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin G.Birliği maçının galibiyet priminin ödenmemesi gerekçesiyle toplantıya katılmadığı, kaptan olarak oyuncu arkadaşlarına mahcup olduğu belirtildi. Yalçın'ın kadro dışı kalması sebebiyle yerli oyuncuların kaptanlarına destek amacıyla dünkü antrenmana da katılmadığı öğrenildi