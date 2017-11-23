 Beşiktaş’a gözdağı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Beşiktaş’a gözdağı

    Beşiktaş’a gözdağı
    ÜST üste 2 yenilgi alan Yeni Malatya, Beşiktaş'a bilendi. Golcü Eren Tozlu ve defans Cissokho, Beşiktaş maçında gol yollarındaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi. Eren, "Seyircimizin önünde istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullanırken, Cissokho ise, "Gol yollarında şanssızız. Beşiktaş karşısında kıracağız" değerlendirmesinde bulundu

    Malatya'da Battal Çiğköfte etkinliği
    Y.MALATYA- Beşiktaş maçı öncesinde çiğköfte etkinliği yapılacak. Sarı-kırmızılıların sponsorlarından olan Battal Çiğköfte, 25 bin çiğköfte dağıtacak. Battal Çiğköfte yetkilileri, "Çiğköfte etkinliği" ile stat çevresinde bir sevgi ve dostluk zinciri oluşturmayı hedefliyor.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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