Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden kadrodan iki değişikliğe gideceği tahmin edilen Teknik Direktör Erol Bulut'un cezası biten golcü Khalid'i ve yedek bekleyen Azubuike'ye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:27
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TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 23
Yorum
carsı sizde ailecek kınaya giderdiniz, :)
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Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!
Toplam 7
Yorum
karakartal sen bizi eleştireceğine elendiğiniz takımlara bak önce vardar mıydı östersunds mu? bize saydığın takımlar kendi liglerinde ya 1. yada 2.
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Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Ben de buna taktım. Çocuk tam kendini göstermişken kulübeye oturttu. Son maçta oyuna bile almadı.
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