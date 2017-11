"Vizyonumu takıma yansıtmaya çalışıyorum"

Bulut, Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ile başarılı bir dönem geçirdiğini anımsatarak, orada güzel işlere imza attıklarını, takımın da her yıl üzerine koyarak bugünlere geldiğini dile getirdi.

Yeni Malatyaspor'a geliş sürecinin biraz hızlı geliştiğini anlatan Bulut, "2012'de aktif futbol kariyerimi noktaladıktan sonra 5 yıl yardımcı antrenörlük yapmak aklımda vardı, zamanı da gelmişti. Teklif gelince kararımı verdim." diye konuştu.

Bulut, genç teknik direktörlerle ilgili Türkiye'de "Takımın başına getirelim mi? Getirmeyelim mi?" gibi düşüncelerin ortaya çıktığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bence bu çok yanlış bir düşünce. Şu an tecrübeli hocalarımız, yıllardır işin içerisinde olanlar Avrupa'da olsun dünyada olsun herkes bir yerden başlıyor ve orada vizyonunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Avrupa'da güzel örnekler var. Bundesliga'da 1. lig takımları 2. ligdeki teknik direktörü rahatlıkla takımın başına getirebiliyorlar. Önemli olan başarılarında bir yere gelmektir. Futbolculuk kariyerimde de teknik direktörlük görevimde de öyle düşünüyorum. Başarılı olmaya çalışıyorum. Başakşehir'de ekip olarak başarılı olduk. Benim de orada bir katkım var. Ondan sonra Evkur Yeni Malatyaspor bana teklifte bulundu ben de bunu seve seve kabul ettim."

- "Galibiyeti de mağlubiyeti de detaylar belirliyor"

Bulut, Atiker Konyaspor maçına 3 gün kala takımın başına geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Takıma kısa sürede doğru şeyleri verebilmek ve bunları sahada uygulatmak önemli. Benim üç günlük sürecim oldu. Takıma geldiğimde eksiklikler vardı ve halen de var. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Hem hücum hem defans anlamında detaylar üzerinde çalışıyoruz. Galibiyeti de mağlubiyeti de detaylar belirliyor. Her gün bunun üzerinde çalışıyoruz. Her teknik direktörün bir vizyonu var. Ben de vizyonumu ekibimle takıma yansıtmaya çalışıyorum. Video analizleriyle futbolcularıma göstermeye çalışıyorum. İzlediklerimizi sahada takıma uygulatmaya çalışıyoruz. Görevimiz futbolcularımıza düşüncelerimizi aktarmak onlar da bunu en hızlı çabuk şekilde sahaya yansıtabilirse daha hızlı yol alırız. Kadromuzda eksikliklerimiz çok var. Şu an mevcut kadroda en önemli mevkilerde 4 futbolcum sakat. O mevkilere hep yama yapmaya çalışıyorum o da kolay olmuyor. Devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puanları toplayıp yapacağımız transferlerle ikinci yarıda daha iyi konuma gelmek istiyoruz."

Her hafta ligde sıralamanın değiştiğini hiç umulmayan takımların galibiyet aldığını büyük takımların mağlubiyetler yaşadığını anlatan Bulut, "O nedenle hep maçtan maça düşünüyoruz, hedeflerimizi maçtan maça koymak zorundayız. İnşallah sezonu üst sıralarda bir yerde tamamlarız." yorumunu yaptı.

- "Eski takımıma karşı oynamak heyecanlı"

Bulut, bu hafta sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski takımıma karşı oynamak heyecanlı olacak. Tabii Başakşehir takımıyla bizim takımı kıyaslamak biraz yanlış olur. Orada futbolcu ve oyun kalitesi olan bir ekip var. Başakşehir son 3 yılda üzerine koyarak giden bir takım. Biz daha yolun başındayız. Kendimizi her anlamda geliştirmemiz lazım. Güzel bir maç olmasını umut ediyorum. Elimizden geleni yapıp Başakşehir maçından en az 1 puan almak istiyoruz."

- Yabancı oyuncu kontenjanı

Bulut, son günlerde tartışılan yabancı oyuncu kontenjanını değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu Türkiye'de hiçbir zaman değişmedi. Önemli olan yerli futbolcuların kendilerini daha çok geliştirmeleri, işlerine daha profesyonelce odaklanmaları. Yabancı sayısı çok önemli değil herkes kendini geliştirmeli, teknik direktörler de kendilerini geliştirmeli. Yabancı sayısı artmış, azalmış açıkçası fark etmediğini düşünüyorum."

- "Türk futboluna katkısı olacak"

Erol Bulut, bu sezon hakem hatalarının da gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Hakem hataları olabiliyor ancak sonuca direk etki yaptığı için rahatsız oluyoruz. Bu konuda hakemlerimizin kendilerini biraz daha geliştirmesi, doğru kararlar verebilmeleri gerekiyor. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türk futboluna kesinlikle katkısı olacak. Ancak aradaki kaybedilecek süreyi hızlı bir şekilde geçirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Taraftarın kendilerini her zaman desteklediği onları 12. adam olarak arkalarında gördüklerini belirten Bulut, alacakları galibiyetlerle taraftarın yüzünü güldürmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.