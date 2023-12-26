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KIBRIS TATLISI TARİFİ - Tam kıvamında Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Kıbrıs mutfağından çıkmış ülkemizde de sıkça yapılan Kıbrıs tatlısı, şerbetli keki üzerine kremasıyla damaklarda tadını bırakmaya devam ediyor. Şerbetli tatlılarda en sevilenlerin başında gelen Kıbrıs tatlısı, büyük küçük herkesin damağını çatlatmaya yetiyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı malzemleri nelerdir?" diye araştırılıyor. Kıbrıs tatlısı hakkında detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:01
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KIBRIS TATLISI TARİFİ - Tam kıvamında Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

KIBRIS TATLISI TARİFİ - Gün buluşmalarının vazgeçilmezi, çay saatlerinin olmazsa olmazı Kıbrıs tatlısı, en tçok tercih edilen tatlılardan olmaya devam ediyor. Evde Kıbrıs tatlısı yapmak isteyenler için Kıbrıs tatlısı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

Keki İçin:

  • 3 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
  • 1 paket kabartma tozu

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı mısır nişastası
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket toz krem şanti

Şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 damla taze sıkılmış limon suyu

Üzeri İçin:

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi

Yapılışı:

  • Tatlının şerbeti için; su ve toz şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Şeker taneleri eriyene kadar sürekli karıştırdığınız şerbet karışımını kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatın. Kıvam alıp şurup kıvamına yaklaşan şerbete limon suyunu ekleyip kestirdikten sonra ocaktan alın. Soğuması için ayrı bir yerde dinlendirin.
  • Tatlının kekini hazırlamak için; oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaları derin bir karıştırma kabına kırın. Toz şeker ilavesiyle şeker taneleri tamamen eriyene kadar karıştırın.
  • Sırasıyla; sıvı yağ, rendelenmiş Hindistan cevizi, galeta unu, ince çekilmiş ceviz içi ve kabartma tozu ekleyip karıştırma işlemini sürdürün.
  • Pişireceğiniz kalıbı sıvı yağ ile yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını eşit olarak yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.
  • Üzerine önceden hazırladığınız soğuk şerbeti döküp içine çekmesi için bekletin.
  • Kreması için; süt, nişasta ve toz şekeri derin bir tencereye alıp sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Muhallebi kıvamına gelen kremayı ocaktan indirmeden önce vanilin ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.
  • Ocaktan aldıktan sonra toz krem şanti ilavesiyle çırparak karıştırın.
  • Krema karışımını, şerbetini çeken tatlının üzerine yayın.
  • Hindistan cevizini de tüm yüzeye serpiştirin.
  • Kıbrıs tatlısı hazır. Buzdolabında soğuttuktan sonra süsleyip süsleyip sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Püf noktası:

  • Kıbrıs tatlısının keki için tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz. Keki dinlendirdikten sonra kremasını sürmenizi tavsiye ederiz.

AFİYET OLSUN

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