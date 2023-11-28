MİDYE TAVA TARİFİ - Evde Mide Tava nasıl yapılır? Midye Tava malzemeleri ve püf noktaları..

MİDYE TAVA TARİFİ - En meşhur sokak yemeklerinden biri olan midye, sevilerek tüketiliyor. Hem taze hem de hesaplı lezzetlerden biri olan midye için artık dısarda çıkmanıza gerek yok. İşte en kolay tarifiyle Midye Tava tarifi.

Midye Tava nasıl yapılır?

Malzemeler:

Midye İçin:

30 adet midye (Ayıklanmış)

3 tepeleme yemek kaşığı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 adet soda

Bulamak İçin:

2 yemek kaşığı un

Kızartmak İçin:

1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Un, yumurta, soda ve karbonatı bir kasede çırpın.

Ayıklanmış ve temizlenmiş midyeleri çöp şişlere aralıklı olarak dizin. (Dilerseniz direkt olarak, çubuk kullanmadan da pişirebilirsiniz.)

Bir kaseye unu alın. Midyeleri arkalı önlü una bulayın.

Ardından hazırladığınız karşıma bulayın ve bekletmeden kızgın ateşe alın.

Arkalı önlü her tarafı altın sarısı olana kadar pişirin. Havlu kağıt serili bir tabağa alın.

Yanında limonlu ve yeşillikli bir salata ile servis edebilirsiniz

Püf Noktası:

Çubuk kullanmamızın nedeni sos ve unun her yere yayılmaması. Midyeleri çubuğa dizerken muhakkak aralık bırakın.

AFİYET OLSUN