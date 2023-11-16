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MANTAR MECNUN TAVUK LEYLA TARİFİ - Evde Mantar Mecnun Tavuk Leyla nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

Mükemmel mantar sos içindeki tavuklarıyla damak çatlatan Mantar Mecnun Tavuk Leyla tarifi lezzetiyle iştah kabartmaya devam ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Mantar Mecnun Tavuk Leyla nasıl yapılır? Mantar Mecnun Tavuk Leyla malzemeleri nedir?" araştırmaları yapıyor. Bu sorun cevabını haberimizde sizler için derledik..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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MANTAR MECNUN TAVUK LEYLA TARİFİ - Evde Mantar Mecnun Tavuk Leyla nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

MANTAR MECNUN TAVUK LEYLA TARİFİ - Sofraları süsleyen, misafirlerin tarifini soracağı bir lezzet olan Mantar Mecnun Tavuk Leyla, büyük küçük herkesin damağında tadını bırakıyor. İşte Mantar Mecnun Tavuk Leyla tarifi...

Mantar Mecnun Tavuk Leyla nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 700g kemiksiz, derisiz tavuk göğsü
  • Kaşer tuzu ve karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı Kişniş
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Mantar Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ veya tuzsuz tereyağı
  • 12 tane taze büyük mantar, dilimlenmiş
  • ½ su bardağı tavuk suyu
  • 3 yeşil soğan, doğranmış
  • 2 diş sarımsak, kıyılmış
  • Tuz ve karabiber
  • Süslemek için maydanoz

Yapılışı:

  • Fırını 200 derecede ısıtın. Bunu tavuğu sıcak tutmak için kullanacaksınız.
  • Daha ince tavuk pirzolaları yapmak için tavuk göğüslerini yatay olarak ikiye bölün. Kurulayın ve tuz ve karabiberle tatlandırın. Kekik, kırmızı biber ve kişnişi küçük bir kasede birleştirin. Tavuğun her iki tarafını da baharat karışımıyla baharatlayın.
  • Büyük bir tavada 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağını parıldayana kadar ısıtın, ancak duman çıkarmayın. Tavuk pirzolalarını ekleyin ve bir tarafta 3 ila 4 dakika pişirin, ardından ters çevirin ve 3 dakika kadar daha pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için ince uçlu bir bıçakla parçalara ayırın ve bir göz atın.
  • Tavukları fırına dayanıklı bir tabağa aktarıp fırına verin.
  • Şimdi aynı tavaya biraz daha sızma zeytinyağı ekleyin. Sıvı yağı ekleyip eritin. Mantarları 5 dakika soteleyin. Et suyu, yeşil soğan, sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynatın.
  • Tavuğu tekrar tavaya ekleyin, üzerine sosun bir kısmını kaşıklayın. Derhal servis yapın.

AFİYET OLSUN

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