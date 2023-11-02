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EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ - Evde Ekşili Kuru Dolma nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Ülkemizin dört bir yanında çeşitli sebzelerle yapılmaktadır. Kurutulmuş biber ve patlıcanla hazırlanan bu damak çatlatan lezzeti evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Kuru dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ - Evde Ekşili Kuru Dolma nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ - Zeytinyağlı kuru dolma ya da kıymalı kuru dolma şeklinde farklı çeşitleri olan kuru dolma, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Bazen ipe dizilerek kurutulan biber ve patlıcanlardan bazense çarşı pazardan alınan çeşitli sebzelerden hazırlanan kuru dolma hakkında arama motorlarında araştırılan Kuru dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar.

Ekşili kuru dolma nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 12 adet kuru patlıcan
  • 12 adet kuru dolmalık biber
  • 1 su bardağı baldo pirinç
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet küp şeker
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • 1 çay kaşığı taze nane
  • 4-5 dal maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı sumak

Sosu için:

  • 1 su bardağı kaynar su
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patlıcan ve biberleri iyice yıkayıp suda 10-15 dakika kaynatıp soğuk suya alıp süzün.
  • Soğanı ufacık doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Pirinç, baharat ve salça sıra ile ilave edin.
  • Domates rendesi ilave edin ve 1-2 dakika kavurup 1/2 su bardağı su ilave edin ve kapağı kapalı 5 dakika kadar pişirin.
  • Amaç hafif pirinci öldürmek pişirmek değil. Hazır olunca bir kaba alıp nar ekşisi, limon suyu, taze nane ve maydanoz ilave edin.
  • Patlıcan ve biberleri bir parmak kalacak şekilde harç ile doldurun. Tencereye patlıcanları dizin. Üzerine biberleri dizin. Onları kaynattığınız sudan 1 buçuk su bardağı ısıtıp süzün.
  • İçine diğer malzemeleri ekleyin ve dolmaların üzerine sosu dökün. Tencere boyundan ufak bir tabağı ters çevirin ve üzerine yerleştirin.
  • Kapağı kapalı, içi hazır olana kadar pişirin.(yaklaşık 45 dakika)
  • Ocağı kapatın ve tencerede dolmaları soğumaya bırakın. Sonra buzdolabına kaldırın.

AFİYET OLSUN

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