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ŞERBETLİ PİDE TARİFİ - Şerbetli Pide nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Aksaray yöresine ait ilk duyunca şaşırılan lezzet Şerbetli Pide, tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bir tarif. Genellikle kahvaltılarda tüketilen bu tatlı büyük küçük herkesin damak zevkine uyuyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı Şerbetli Pide tarifini araştıranlar için Şerbetli Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 16:10
ŞERBETLİ PİDE TARİFİ - Şerbetli Pide nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

ŞERBETLİ PİDE TARİFİ - Aksaray'ın geleneksel mutfak kültürünü temsil eden tariflerinden biri olan Şerbetli Pide, yiyen herkesin hoşuna giden lezzetler arasında yre alıyor. Şerbetli Pide tarifini kendi evinde, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Şerbetli Pİde malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

ŞERBETLİ PİDE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Hamuru için:

  • 1 paket yaş maya
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Alabildiği kadar un

İç Harcı İçin:

  • 1 su bardağı tuzsuz lor
  • 1 su bardağı rende kaşar
  • 1 su bardağı küflü peynir

Üzeri için:

  • 2 çorba kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı limon suyu

Şerbetli Pide Nasıl Yapılır?

  • Hamuru yoğurmak için un, şeker ve su karıştırılır. Üzerine tuz ve ele yapışmayan kıvam alana kadar un eklenerek yoğrulur. Hamur 1 saat dinlendirilir.
  • Bu arada şerbet malzemesi koyu kıvamda kaynatılır ve soğumaya bırakılır.
  • Dinlenen hamurdan limon kadar parçalar alınır. Önce merdaneyle oval açılır sonra iki karış boyunda uzatılır.
  • Uzunlamasına peynir karışımından oluşan iç konur ve peynirler görünmeyecek şekilde iki taraftan kapatılır.
  • 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Fırından çıkınca tereyağı sürülür ve 4 parmak eninde kesilir.
  • Üzerine şerbet gezdirilir.

AFİYET OLSUN

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