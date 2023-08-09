LİMON SOSLU KREMALI YAZ KEKİ TARİFİ | Limon soslu kremalı kek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

LİMON SOSLU KREMALI YAZ KEKİ TARİFİ | Yazın hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı arayanların en çok tercih ettiği 'Limon soslu kremalı yaz keki, son zamanların en çok aratılan tarifler arasında yerini aldı. Peki 'Limon soslu kremalı yaz keki nasıl yapılır? İşte Limon soslu kremalı yaz keki malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

LİMON SOSLU KREMALI KEK NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ:

Kek için:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket vanilin şekeri

1 paket kabartma tozu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Kreması için:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Limon Sosu için:

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı limon suyu

1/2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI:

Kekin Yapılışı:

Fırını 180 dereceye (356 Fahrenheit) ayarlayın ve kek kalıbını yağlayıp unlayın.

Yumurtaları toz şekerle mikser yardımıyla çırpın, krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

Un, vanilin şekeri, kabartma tozu ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz.

Krema Yapılışı:

Bir tencereye süt, toz şeker, un, limon suyu ve limon kabuğu rendesini koyun. Orta derecede ısınmaya başlayana kadar sürekli karıştırın.

Kaynamaya başladığında biraz daha karıştırarak koyulaşmasını sağlayın.

Yumurta sarısını ekleyip hızlıca karıştırın, ardından tereyağını ekleyip karıştırarak eritin.

Kremayı ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

Limon Sosu Yapılışı:

Bir tencereye su, limon suyu ve toz şekeri koyun. Orta ateşte karıştırarak kaynamaya başlayana kadar ısıtın. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırarak kaynamasını sağlayın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Servis:

Kek tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.

Kekin üzerine hazırladığınız limon kremasını yayın.

Üzerine limon sosunu gezdirerek dökün.

Dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI: