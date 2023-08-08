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AIOLI SOS TARİFİ | Aioli Sos nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Akdeniz mutfağının en sevilen sosları arasında yer alan, evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz ve ebze yemekleriyle, salatalarla ve sandviçlerle birlikte tüketebileceğiniz Aioli sosun tarifini haberimizde derledik. İşte Aioli Sos nasıl yapılır? sorusunun cevabı, Aioli sos alzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 16:00
AIOLI SOS TARİFİ | Aioli Sos nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

AIOLI SOS TARİFİ | Sarımsaklı mayonez benzeri bir sos olan ve oda sıcaklığında bekletilen Aioli sos, evde herkesin yapabileceği kadar kolay ve az malzemeli olması sebebiyle Akdeniz mutfağının en çok tercih edilen sosları arasında yer alıyor. Son dönemde özellikle tavuk ve köfte burgerlerde sık sık tercih edilmesi sebebiyle arama motorlarında 'Aioli Sos nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

AİOLİ SOS NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet büyük boy yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 250 ml. sızma zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Bir kabın içine karabiber, sarımsak ve deniz tuzunu alıp, sarımsakları ezin. Aromasını ortaya çıkarın.
  • Ayrı bir kabın içine yumurta sarısını, limon ve dijon hardalını alın. Çırpma teli ya da el blenderı yardımıyla çırpmaya başlayın.
  • Çırpma işlemine devam ederken zeytinyağlarını çok küçük miktarlarda hatta mümkünse damla damla yedirin.
  • Karışımda kesilmeler olduğunu farkettiğiniz anda zeytinyağı eklemeyi bırakın. Toparlanana kadar çırpın.
  • Kıvam aldığında çırpma işlemini bırakın. İçerisine ezilmiş sarımsakları ilave edin.
  • Bu şekilde bir miktar daha karıştırın.
  • Bu aşamada kıvamı size çok sert geldiyse 2 yemek kaşığı kadar sıcak suyu yine damla damla ekleyin ve inceltin.
  • Tuz eklemek istiyorsanız bu aşamada ilave edin.
  • Bir kabın içine alın ve kapatarak dinlenmeye bırakın.

Püf Noktaları:

  • Ekleyeceğiniz zeytinyağının kaliteli olmasına özen gösterin.
  • Yumurta sarısının büyüklüğüne göre sosunuz daha az ya da daha fazla zeytinyağına ihtiyaç duyabilir.
  • İlave edeceğiniz zeytinyağını çok minik miktarlarda eklemeye özen gösterin.
  • Sosu sürekli çırpmanız gerecektir. El blenderı kullanacaksanız; orta ayarında çırpma işlemini gerçekleştirin. Yüksek ya da düşük ayarda çırptığınızda dilediğiniz kıvamı elde edemeyebilirsiniz.
  • Dilerseniz sosun içindeki sarımsak miktarını arttırabilir, hardal kullanmadan da hazırlayabilirsiniz.

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