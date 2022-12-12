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BEEF WELLINGTON TARİFİ | Beef Wellington nasıl yapılır? - Beef Wellington malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Puf böreğine sarılıp fırınlanan biftekten yapılan ve damak çatlatan lezzetiyle geleneksel İngiliz yemeklerinin en sevileni olan Beef Wellington tarifi, son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Orta, az pişmiş dana etiyle yapılan bu lezzet hakkında araştırılan Beef Wellington nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derleidk. İşte Beef Wellington malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:30
BEEF WELLINGTON TARİFİ | Beef Wellington nasıl yapılır? - Beef Wellington malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BEEF WELLINGTON TARİFİ | Zorlu bir tarif olarak bilinen böreğe sarılmış, orta pişmiş dana etiyle yapılan Beef Wellington, en sık araştırılan yemek tarifleri listesinde ilk sıralarda yerini aldı. İngiltere'nin geleneksel yemeklerinden olan ve adını Wellington 1. Dükü Arthur Wellesley'den aldığı düşünülen Beef Wellington hakkında araştırılan Beef Wellington malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?

BEEF WELLINGTON MALZEMELERİ

🍖Bir kg bütün bonfile

🍖500 gr milföy hamuru

🍖250 gr mantar

🍖12 dilim füme dana eti

🍖Dijon hardalı

🍖3 dal taze kekik

🍖3 dal taze biberiye

🍖1 yumurta

🍖Zeytinyağı

🍖Deniz tuzu

🍖Karabiber

BEEF WELLINGTON YAPILIŞI

🍖Bütün bonfileyi sığabileceği kase içerisine yerleştirdikten sonra her iki tarafı da tuz ve karabiberlenir.

🍖Baharatlanan bonfile tavaya alınarak üzerine zeytinyağı dökülür ve çevrilerek mühürlenir. Ardından tepsiye yerleştirilir.

🍖Dilimlenen mantarlar tavada zeytinyağı ile pişirilir. Ardından milföy hamuru streç film üzerine yerleştirilir ve üzerine dijon hardalı serpilir. üzerine füme etler yan yana dizilir. Milföy hamurunun üzeri kaplanacak şekilde. Füzem etin üzerine mantarlar konulur. Mantarların üzerine de bonfile yerleştirilir. Etin üzerine kekik ve biberiye atılabilir. Ardından birkaç dilim daha füme et konulur ve milföy hamurları ile üstü kapatılır. Milföy hamurları ile et iyice sarılır.

🍖Pişirme kağıdı konulan tepsiye milföy hamurlu et konulur. Etrafına yumurta sürülür. Fırında 200 derece 35 dakika kadar pişirilir. Dilimleyerek servis edilir.

BEEF WELLINGTON PÜF NOKTALARI

🍖Bonfilenizi dilerseniz pişirmeden önce porsiyonlara bölüp tek tek parçalar halinde fırınlayabilir ya da piştikten sonra küçük parçalara bölerek servis edebilirsiniz.

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