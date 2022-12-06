KHAO PAD TARİFİ | Tayland mutfağından Khao Pad nasıl yapılır? - Khao Pad malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KHAO PAD TARİFİ | Yasemin pirinci, bezelye, kaju ve ananas ile hazırlanan Tayland mutfağının geleneksel lezzetlerinden Khao pad, en sık araştırılan tarifler listesinde ilk sıralara yükseldi. Birden fazla Güneydoğu Asya geleneğini harmanlayan Tayland mutfağının hafif hazırlanmış, güçlü aromatik unsurlar ihtiva eden yemeklerinde olan Khao Pad tarifini biz de haberimizde derledik. İşte Khao Pad malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

TAYLAND MUTFAĞINDAN KHAO PAD NASIL YAPILIR?

KHAO PAD MALZEMELERİ

2 su bardağı pişirilmiş yasmin pirinç

1 adet yumurta, çırpılmış

6 adet Jumbo karides

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

4 dilim ananas, küp doğranmış

60 gr kavrulmuş kaju

2 yemek kaşığı sıvıyağ ya da zeytinyağı

3 adet ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

1 adet soğan, yemeklik doğranmış

1 adet kırmızı acı biber, küp doğranmış

1 dal doğranmış yeşil soğan

Sosu için:

2 yemek kaşığı balık sos

2 yemek kaşığı soya sos

2 yemek kaşığı sarı köri ezmesi

1 tatlı kaşığı şeker

KHAO PAD YAPILIŞI

👉Sosu bir kapta şeker eriyene kadar karıştırın.

👉Tavaya 1 yemek kaşığı yağ ekleyin zencefil, sarımsak, soğan ve biberleri aroması çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.

👉Malzemeleri kenara iterek bir adet önceden çırpılmış yumurtayı ilave ederek karıştırarak pişirin.

👉Karidesleri ekleyerek pişirin.

👉Pişmiş pirinçler, kalan yağ ve hazırlanan sosu ekleyerek harmanlayın.

👉Ocağın altını kapadıktan sonra kaju, ananas, bezelye ve yeşil soğan ekleyerek karıştırın.

__AFİYET OLSUN__