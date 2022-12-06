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KHAO PAD TARİFİ | Tayland mutfağından Khao Pad nasıl yapılır? - Khao Pad malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Tayland mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Khao Pad, tüm dünyada sevilerek tüketilen, en basit tabiriyle ananas yatağında pilavdır. İsteğe göre karides veya tavukla zenginleştirililebilen Khao Pad, farklı ülkelerin lezzetlerine açık kişiler tarafından tarifi sıklıkla araştırılan lezzetler arasında yer alıyor. Peki Tayland mutfağından Khao Pad nasıl yapılır? İşte Khao Pad malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 13:45 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 14:00
KHAO PAD TARİFİ | Tayland mutfağından Khao Pad nasıl yapılır? - Khao Pad malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KHAO PAD TARİFİ | Yasemin pirinci, bezelye, kaju ve ananas ile hazırlanan Tayland mutfağının geleneksel lezzetlerinden Khao pad, en sık araştırılan tarifler listesinde ilk sıralara yükseldi. Birden fazla Güneydoğu Asya geleneğini harmanlayan Tayland mutfağının hafif hazırlanmış, güçlü aromatik unsurlar ihtiva eden yemeklerinde olan Khao Pad tarifini biz de haberimizde derledik. İşte Khao Pad malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

TAYLAND MUTFAĞINDAN KHAO PAD NASIL YAPILIR?

KHAO PAD MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı pişirilmiş yasmin pirinç
  • 1 adet yumurta, çırpılmış
  • 6 adet Jumbo karides
  • 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
  • 4 dilim ananas, küp doğranmış
  • 60 gr kavrulmuş kaju
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ ya da zeytinyağı
  • 3 adet ezilmiş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi
  • 1 adet soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 adet kırmızı acı biber, küp doğranmış
  • 1 dal doğranmış yeşil soğan

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı balık sos
  • 2 yemek kaşığı soya sos
  • 2 yemek kaşığı sarı köri ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı şeker

KHAO PAD YAPILIŞI

👉Sosu bir kapta şeker eriyene kadar karıştırın.
👉Tavaya 1 yemek kaşığı yağ ekleyin zencefil, sarımsak, soğan ve biberleri aroması çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.
👉Malzemeleri kenara iterek bir adet önceden çırpılmış yumurtayı ilave ederek karıştırarak pişirin.
👉Karidesleri ekleyerek pişirin.
👉Pişmiş pirinçler, kalan yağ ve hazırlanan sosu ekleyerek harmanlayın.
👉Ocağın altını kapadıktan sonra kaju, ananas, bezelye ve yeşil soğan ekleyerek karıştırın.

__AFİYET OLSUN__

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