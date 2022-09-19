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YAĞLAMA TARİFİ - Yağlama nasıl yapılır? | Yağlama malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kıyır kıyır hamuru, nefis iç harcı ve tadına doyulmaz lezzetiyle sofraları süsleyen yağlamanın tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kıymalı harcının kendine has ekmeğiyle buluşunca pideyi, lahmacunu ve bilinen tüm lezzetleri geride bırakan yağlamanın tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:30
YAĞLAMA TARİFİ - Yağlama nasıl yapılır? | Yağlama malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurdun birleşimiyle oluşan, tadı damak çatlatan yağlama, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi ve Kayseri'den coğrafi işaret aldı. Birçok insanın yemelere doyamadığı yağlamanın tarifini merak edenler arama motorlarında Yağlama malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler ve en güzel yağlama tarifi...

YAĞLAMA TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için;

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı ılık süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Yeteri kadar un (yarım kilodan biraz fazla)

Kıyma harcı için;

  • 400 gram kıyma
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 tane kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 tane yeşil sivri biber
  • 2 tane kırmızı biber
  • 4 tane domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı kaynar su
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI

  • İlk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Derin bir kabın içerisine ılık sütü ve suyu katıp mayayı çatalla eziyoruz.
  • İçine sıvı yağ, şeker ve tuzu da katıp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş unu katıp kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur yoğuruyoruz.
  • Ve mayalanması için yaklaşık 1 saat dinlendiriyoruz. Hamur dinlenirken kıymalı harcımızı hazırlıyoruz.
  • Kıymayı suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Kıyma piştikten sonra içine tereyağı ve sıvı yağını katıyoruz ve küçük küçük doğradığımız soğan, sarımsak, biberleri ve domatesi katıp pişiriyoruz.
  • Sonra içine domates ve biber salçasını katıyoruz. 1 çay bardağı suyu ve baharatları da katıp pişirmeye devam ediyoruz. Harcımız sulu bir harç olmalı.
  • Mayalanan hamuru lavaş şeklinde açacağız ve tavada pişiriyoruz. Tavaya kesinlikle yağ koymuyoruz.
  • Tavayı ocağa koyup ısıtıyoruz ve hamuru tavaya sığacak büyüklükte açıyoruz ve tavada pişiriyoruz.
  • Hamurun hepsini bu şekilde pişiriyoruz ve pişenleri soğutuyoruz. Harcımız ılık yufkalar soğuk olmalı yoksa yufkalar hamur olur.
  • Soğuttuğumuz yufkayı servis edeceğimiz tabağa koyup üzerine harçtan her yerine gelecek şekilde sürüyoruz.
  • Sonra yine yufka ve harç, yufkalar bitene kadar kat kat bu işlemi yapıyoruz. Bittikten sonra 4 e bölüp sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Yanına çok yakışıyor.

YAĞLAMA PÜF NOKTALARI

👉Hamuru yoğururken kullanılan su ve sütün ılık olması hamurun iyi mayalanması açısından çok önemli.

👉Unu hamura yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemine devam ederseniz ele yapışmayan yumuşak hamur kıvamını kolayca yakalayabilirsiniz.

👉Yağlamayı üzerine yoğurt ekleyip, kıyılmış maydanoz eşliğinde servis edebilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__

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