EMPADANAS TARİFİ | Empadanas nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde empadanas yapmanın püf noktaları!

Empadanasın nasıl yapıldığı ve püf noktası damak zevkine düşkün lezzet avcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Evde empadanas yapmak için gerekli tarifin ne olduğu sorgulanmaya devam ederken; İspanyol Mutfağı'nın özel lezzeti empadanasa dair merak edilenler haberimizde...
EMPANADAS TARİFİ
Empadanas Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:
- Yarım su bardağı su
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 75 gram tereyağı
İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:
- 1 soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 200 gram az yağlı kıyma
- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
- 1 kırmızı kapya biberi
- 10 dal maydanoz
- Tuz
- Karabiber
Üzeri İçin Gerekli Malzemeler:
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı su
Sosu İçin Gerekli Malzemeler:
- 1 demet fesleğen
- 4-5 dal roka
- 2 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
EMPANADAS NASIL YAPILIR?
- Empadanas hamuru için, su, yumurta ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın.
- Bir mikser yardımıyla çırpıp elediğiniz un, tuz ve küp doğradığınız tereyağını ilave edin.
- Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen hamurunuzu hafif unladığınız tezgah üzerine alın. 4-5 dakika daha yoğurup streç film ile sarın. Buzdolabında 45 dakika dinlendirin.
- İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve rengi dönünceye kadar sotelemeye devam edin.
- Salça, ince doğradığınız kırmızı kapya biberi ve maydanozu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kıyma suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın.
- Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın. Bezeleri bir merdane yardımıyla ince yuvarlaklar elde edecek şekilde açın.
- Hamurların yarısına kıymalı harçtan yayın. Yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını içe doğru sararak şekil verin.
- Empanadasları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzeri için yumurta sarısı ve suyu bir kasede çırpıp empanadasların üzerine sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Sosu için, fesleğen, roka ve sarımsakları tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar mutfak robotundan geçirin.
- Zeytinyağını ilave edip 1-2 dakika daha karıştırın. Sosu bir servis kasesine alın.
- Empanadasların üzerine birer tatlı kaşığı kadar sostan gezdirin.
Kalan sos ile birlikte sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
EMPANADAS TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
- Tereyağını önce buzdolabında bekletin, ardından küp küp keserek kullanın.
- Tarifin iç harcında tavuk eti, kuşbaşı et veya meyve kullanabilirsiniz.
- Sevdiğiniz baharatlarla kıymayı daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
- Empanadasları, istediğiniz şekil ve boyutlarda hazırlayabilirsiniz.