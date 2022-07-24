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FISH AND CHIPS TARİFİ | Fish and Chips nedir, nasıl yapılır? Fish and Chips hangi balıktan yapılır, malzemeleri nelerdir?

İlk kez İngiltere'de hazırlanan fish and chips, Birleşik Krallığı'n gözde lezzetlerinden biridir. Başta ülkemiz olmak üzere birçok farklı coğrafyada da olukça sevilen bu tarif, evde de kolaylıkla hazırlanabilmektedir. Peki, fish and chips (kızarmış balık ve patates) nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte fish and chips (kızarmış balık ve patates) tarifine ve yapılışına dair tüm detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:00
FISH AND CHIPS TARİFİ | Fish and Chips nedir, nasıl yapılır? Fish and Chips hangi balıktan yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fish and chips, mezgit, levrek gibi beyaz etli ve fileto çıkartılabilen balık çeşitleriyle hazırlanmaktadır ve tartar sos ile servis edilmektedir. Peki, çıtır lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan pratik fish and chips (kızarmış balık ve patates) tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası haberimizde...

FISH AND CHIPS TARİFİ

Fish and Chips İçin Gerekli Malzemeler

  • 400 gram fileto mezgit
  • 2 adet orta boy patates

Kaplama harcı için:

  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı mısır nişastası
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı maden suyu
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

  • 2 su bardağı ayçiçek yağı

Tartar sos için:

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 4 adet salatalık turşusu
  • 1 yemek kaşığı kapari çiçeği
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1/4 demet dereotu
  • 1/4 çay kaşığı tuz

FISH AND CHIPS TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Dış harçta kullanacağınız tüm malzemelerin (un ve mısır nişastası da dahil) soğuk olması, kaplamayı daha çıtır ve kabarık hale getirecektir. Bu şekilde soğuk harç ile kaplanan balıklar kızgın yağda yağ çekmeyecektir.

FISH AND CHIPS PİŞİRME ÖNERİSİ

  • Elma dilim şeklinde doğradığınız taze patatesleri, kabuklu olarak da kızartabilirsiniz.
  • Kızartma işlemini derin yağda ya da fritözde yapmanız ve kaplama harcını buzdolabında en az 30 dakika kadar beklettikten sonra kullanmanız önerilir.

FISH AND CHIPS NASIL YAPILIR? ADIM ADIM FISH AND CHIPS YAPILIŞI

  • Buzdolabında beklettiğiniz un, mısır nişastası, yumurta, maden suyu, süt, tuz ve karabiberi bir kapta pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
  • Deri ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız fileto mezgitleri parmak parmak kesin ya da dilim olarak bırakın.
  • Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, parmak şeklinde kesin ve bol suda duruladıktan sonra üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
  • İkiye böldüğünüz ayçiçek yağını ayrı ayrı tavalarda kızdırın.
  • Fileto mezgit balıklarını hazırladığınız kaplama harcına buladıktan sonra kızgın yağda, arkalı önlü ters çevirerek kızartın.
  • Parmak şeklinde doğradığınız patatesleri de kızgın yağa bırakın ve aralarda karıştırarak altın sarısı renk alana kadar kızartın.
  • Kağıt havlu üzerine aldığınız balık ve patatesleri, fazla yağını bırakmalarını için 2-3 dakika kadar dinlendirin.

TARTAR SOS YAPIMI:

Uç kısımlarını kestiğiniz salatalık turşularını küçük küpler halinde kesin. Dereotu ve kapari çiçeklerini incecik kıyın. Süzme yoğurt, mayonez, limon suyu, tuz ve doğranmış tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın.

Servis tabağına aldığınız kızarmış balık ve patatesleri, tartar sosla birlikte bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun.

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