PORTAKALLI ISLAK KURABİYE TARİFİ | Portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır? Portakallı ıslak kurabiye malzemeleri ve yapılışı!

"Portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır, püf noktası nedir?" sorularının cevabı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Hem kokusuyla hem tadıyla damak zevkine düşkün olanların yeni favorisi portakallı ıslak kurabiyenin tarifi nedir, malzemeleri neler? Ağızda dağılan, pratik hazırlanışıyla birçok kişinin ilk tercihi haline gelen portakallı ıslak kurabiye tarifini evde denemek isteyenler için detaylar haberimizde...

PORTAKALLI ISLAK KURABİYE TARİFİ

Portakallı Islak Kurabiye Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

2 adet yumurta

125 gram tereyağ yada margarin oda sıcaklığında

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tane portakal kabuğu rendesi

1 çay bardağı pudra şekeri

1 vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un yine de kontrollü koyun

Şerbeti İçin Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı portakal suyu

1 çay bardağı şeker

ADIM ADIM PORTAKALLI ISLAK KURABİYE NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayabilirsiniz. Bunun için portakal suyunu uygun bir tencereye alıp üzerine şeker ekleyip ocakta kaynatın ve soğuması için kenara alın.

İkinci adımda hamurunu hazırlayabilirsiniz. Un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıp iyice karıştırın.

Yavaş yavaş un ilave ederek hamuru yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edene kadar devam edin.

Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yuvarladığınız hamurları araları boşluklu olacak şekilde yerleştirin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyelerimiz ılındıktan sonra sonra portakallı şerbete batırıp her yerini ıslatın ve tepsiye dizin.

Bütün kurabiyelere aynı şekilde ıslattıktan sonra servis tabağına alıp servis yapabilir; üzerini ceviz ve hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.