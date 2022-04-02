GÜLLAÇ TARİFİ | Evde pratik güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapılışı, malzemeleri ve püf noktası! Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç yapımı...

On bir ayın sultanı Ramazan ayının idrak edilmesiyle birlikte kurulan iftar sofralarında yer alan, orucun açılmasının ardından çaya eşlik eden güllaç, birçok kişinin favori lezzetlerindir. Ramazan ayında evde güllaç yapmak isteyenler 'Güllaç nasıl yapılır? En güzel güllaç tarifi ve ev yapımı güllaç yapılışını' arama motorlarında sorgulamaya devam ederken; Güllaç tarifi, malzemeleri ve inceliklerine dair merak edilenler haber detayında.

GÜLLAÇ TARİFİ

Güllaç İçin Gerekli Malzemeler:

10-12 yaprak güllaç

2 su bardağı şeker

1,5 litre süt

Çekilmiş ceviz (mümkünse çok ince çekilmemesi önerilir)

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı aroma vermek için)

Güllacı Süslemek İçin Gerekli Malzemeler:

Güllacın üzerini süslemek için kullanacağınız malzemeler zevkinize ve mevsimine göre değişebilir.

Ceviz

Nar taneleri

Vişne tanesi

Çilek

Antep fıstığı tozu

Antep Fıstığı

Hindistan cevizi

EVDE PRATİK VE LEZZETLİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Evde güllaç yapmaya sütü ve şekeri tencerede ısıtarak ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak başlayabilirsiniz.

Ardından, sütü ılık bir ısıya gelmesi için beklettikten sonra sütün normal bir oda sıcaklığına gelmesini beklemeniz önemlidir çünkü aksi takdirde güllaç hamur kıvamına gelir ve beklediğiniz lezzeti size vermez.

Güllaç tatlısının yapraklarını ıslatırken; parlak kısmı üste getirerek bir tepsiye yerleştirin.

Üzerine tamamı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.

Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrar edin ve beşinci katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin.

Üzerine kalan yaprakları da da aynı şekilde serelim ve sütten bir bardağı kadar alıp içerisine 2 kaşık gül suyu ekleyip ıslatın.

Tatlıyı buz dolabında muhafaza edip dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.





GÜLLAÇ YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?

Güllaç yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, güllaç yaprağını ıslatırken kullandığınız sütün ısısıdır. Çok soğuk ise yumuşatmaz; çok sıcak ise yaprağı hamur haline getirebilir. Bu nedenle hamurun ılık olması önemlidir.

GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

1 tabak güllaç, ortalama 270 kalori olarak bilinmektedir.