Evde hamburger yapımı? En lezzetli hamburger yapımı tarifi...

Fast food kültürünün bir parçası olan hamburgeri, evimizde doğal ve hijyenik bir şekilde kendimiz yapmamız mümkün.

Peki evde hamburger yapımı nasıl olur? En lezzetli hamburger yapmanın püf noktaları nelerdir?

İşte o tarif;

Hamburger ekmeği için:

1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

125 gram erimiş tereyağı veya margarin

Yarım paket yaş maya veya 1 yemek kaşığı kuru maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiğince un

Hamburger ekmeğinin üzeri için:

Su veya süt

Beyaz susam

Köftesi için:

600 gr kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı hardal

2 yemek kaşığı galeta unu

Hamburgerin içindeki diğer malzemeler:

Marul

Domates

Soğan

Kornişon

Cheddar peyniri (yoksa önemli değil)

Ketçap ve mayonez (isteğe bağlı olarak)