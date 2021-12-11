Haberler Yemek Tarifleri Evde hamburger yapımı? En lezzetli hamburger yapımı tarifi...

Evde hamburger yapımı? En lezzetli hamburger yapımı tarifi...

Fast food kültürünün bir parçası olan hamburgeri, evimizde doğal ve hijyenik bir şekilde kendimiz yapmamız mümkün. Peki evde hamburger yapımı nasıl olur? En lezzetli hamburger yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte o tarif...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:58
Evde hamburger yapımı? En lezzetli hamburger yapımı tarifi...

Fast food kültürünün bir parçası olan hamburgeri, evimizde doğal ve hijyenik bir şekilde kendimiz yapmamız mümkün.

Peki evde hamburger yapımı nasıl olur? En lezzetli hamburger yapmanın püf noktaları nelerdir?

İşte o tarif;

Hamburger ekmeği için:

1,5 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
125 gram erimiş tereyağı veya margarin
Yarım paket yaş maya veya 1 yemek kaşığı kuru maya
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Alabildiğince un
Hamburger ekmeğinin üzeri için:

Su veya süt
Beyaz susam
Köftesi için:

600 gr kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı hardal
2 yemek kaşığı galeta unu
Hamburgerin içindeki diğer malzemeler:

Marul
Domates
Soğan
Kornişon
Cheddar peyniri (yoksa önemli değil)
Ketçap ve mayonez (isteğe bağlı olarak)

DİĞER
Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor