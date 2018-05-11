Fener’in rakibi ‘Kocaman’dı!

Fenerbahçe, bu sezon maçların ilk yarılarını boşa geçirmeye alışmıştı da...

Hocam; kupa finali oynuyorsun, kupa! Kariyerine kariyer katacak bir maça çıkıyorsun! Bu sezon iki maçta da Akhisar'a kaybettin ve şu eleştiriyi getirdik; 'Caner ve Mustafa Yumlu gibi uzun boylu iki stopere karşı neden kısa boylu golcü ile çıkıyorsun!' Dün yine aynı hatayı yaptı Aykut hoca.

Kenarda formda Fernandao dururken, gamsız bir görüntü çizen Soldado ile çıktı maça Aykut Kocaman.

Üstelik de Soldado, net bir pozisyonda kaleci Fatih'in üzerine vurarak, tüm takım arkadaşlarının moral ve motivasyonunu bozdu.

İlk yarıda kaleci Fatih ile birlikte Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa yıldızlaştı. Bu oyuncuları yıldız yapan da Aykut hocanın yanlış kadro seçimi ve taktiksel hatasıydı.

İlk yarıda Mustafa Yumlu ile Volkan Demirel'i geçemeyen Akhisar, ikinci duran top organizasyonundan gol çıkarmayı başardı.

Sporting Lizbon'dan bedelsiz transfer edilen Migel Lopez, kurşun gibi (sert ve düzgün) bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe'de ilk yarıda ön plana çıkan oyuncu yoktu; Alper Potuk ise sanki sahada hiç yoktu! ve o tel tel dökülen Alper'in yerine Fernandao oyuna girdi. Çift forvete döndü Fenerbahçe... Kontrollü ve korkak futboldan cesur futbola geçiş yaptı Sarı-lacivertliler. Ama bunu maçın başında yapman gerekirdi Aykut hoca. Geriye düştükten sonra bu hamleyi yapmak için teknik direktör olmaya bile gerek yok...

Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin çift forvet hamlesine Dany ile karşılık verdi. Akhisar, oyunun kalan bölümünde üç stoperle oynamaya başladı. Ama Akhisar tamamen geriye yaslanınca, Fenerbahçe maçı tek kaleye çevirdi ve Fernandao ile golü buldu.

Akhisarspor, Fenerbahçe'nin üzerine az geldi ama geldiği her atakta büyük tehlike oluşturdular.

Herkes Fenerbahçe'den ikinci golü beklerken Akhisarspor, adeta güle oynaya 2. golü buldu. Muğdat, soldan göstere göstere Sissoko'nun kafasına adeta topu çarptırdı ve Fransız orta saha oyuncusu da topu tam köşeye gönderdi. Şener nerede? Savunma nerede? Fenerbahçe gibi bir takım, final maçında bu kadar rahat orta yaptırır mı, o ortaya bu kadar kolay vurdurur mu?

Barbosa ile 3'ü buldu Akhisarspor ve yine Fenerbahçe savunması seyretti film gibi. De Souza'nın golü attığı dakikalarda 'Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti...' Aykut Kocaman, inadı yüzünden yine Akhisar'a kaybetti. Fenerbahçe'nin dünkü maçta rakibi adeta Aykut Kocaman'dı. Hataları ile Akhisarspor'un işini çok kolaylaştırdı.

Bir sezonda aynı takıma 3 kez yenilmek, zoru başarmaktır.

Aykut Kocaman mucizeye imza attı. Okan Buruk hocaya helal olsun. Kümede kalma mücadelesi veren takımı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tarih yazdı. Hem de yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'ye karşı bir sezonda 3'te 3 yaptı. Okan hoca zekası ile Aykut hocaya teknik adamlık dersi verdi.

Mucizenin adı Akhisarspor!

Analarının ak sütü gibi hak ettiler Kupa'yı ve şampiyon oldular! Bin kere helal olsun Akhisarspor'a..