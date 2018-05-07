Şampiy..

Galatasaray da Fenerbahçe de dün oynadıkları oyun ve elde ettikleri skorlarla beni hiç yanıltmadı.

Hafta başında A Spor'daki yayınımda 'Galatasaray artık şampiyonluğu bırakmaz ve mutlu sona ulaşır' diye çok iddialı bir cümle kullanmıştım. Fenerbahçe için de 'Fenerbahçe'nin kalan maçlarında en çok zorlanacağı rakip Bursaspor olacak' demiştim. Fenerbahçe çok zorlandı ama kazanmasını bildi. Galatasaray ise çok farklı oynuyor. Sarı-kırmızılı takımda Rodrigues diye 'jet' hızında usta bir oyuncu var. Ve Galatasaray ne zaman oyunu hızlandırsa Rodrigues golle burun buruna geliyor.

Rodrigues'in attığı ilk golde Donk'un, Linnes'in ve Feghouli'nin payı büyüktü. Ama Rodrigues'in attığı ikinci gol, yayıncı kuruluşta maçın yorumcusu Reha Kapsal'ın da dediği gibi Thierry Henry golü gibiydi. Çalımları, kafasını kaldırıp yaptığı çevre kontrolü ve uzak köşeye topu servis etmesi olağanüstüydü.

Bu Rodrigues de Tudor'un Galatasaray'a bir armağanı. Galatasaray'ın bu sezonki başarısında Tudor'un attığı temeli kimse inkar edemez. Bu temeli, Fatih Terim adeta yıkılmaz bir gökdelene çevirdi



GOMİS'TE DÜŞÜŞ VAR...

Maçın ilk yarısında Akhisarspor, Soner Aydoğdu ile bir penaltı atışından yararlanamadı. 'Sol ayaklı oyuncular iyi penaltı atamaz' klişesine iyi bir örnek oldu üstten auta giden penaltı...

İlk yarıda iki güzel gol atan Rodriques'in bir şutunda da top üst direkte patladı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Akhisarspor'du. Linnes'in pozisyon hatası, Galatasaray'a pahalıya mal olurken, Akhisar'a golü getirdi. Sonrasında Galatasaray orta alanı oyundan düştü. Akhisar'ın baskısı arttı. Maç Galatasaray adına adeta bir korku filmine dönüştü. Muslera art arda kritik kurtarışlar yaptı. Maç gel-gitler yaşamaya başlayınca Fatih Terim devreye girerek oyuna müdahale etti. Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin hamleleri, Cimbom'un düşen hücum gücünü toparlamaya yetmedi.

Son bölümde skoru koruma telaşına düşen Galatasaray, deplasman fobisini de hatırlayarak geriye yaslanmak zorunda kaldı.

Linnes'in düşürülüşü ile kazanılan penaltı; Galatasaray'a ilaç gibi gelecekken, topun başına gelen Gomis yine penaltıyı kaçırdı. Sonra net bir golü de kaçırdı.

Maçın uzatma anları, kabus gibi geçti Galatasaray için... Ama bu zor deplasmandan 3 puanla dönen Cimbom için kalan 180 dakika öncesinde ortaya çıkan tablo: ŞAMPİY..