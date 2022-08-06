Şiir tadında

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, diyordu ya şair, Trabzonspor için tam da böyle bir maçtı İstanbulspor maçı.

Şampiyonluk sonrası sezonun ilk maçında İstanbul'da "Trabzonsporluların İstanbul'daki yayla evi", Olimpiyat stadındaki mücadele genel olarak bu şiir tadındaydı.

Trabzonspor, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak gibi taşıyordu geçen senenin madalyasını.

Maçta sular sararırken, oyun durağan bir Fransız sanat filmi rahvanlığıyla ilerlerken gelen Cornelius golü, tribünleri batan güneşin çizdiği kızıl göğü seyreder gibi keyiflendiriyordu.

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Bir türlü tutturulamayan ritim, eksik dinamizm, bazı maçlarda sadık kalmanın bir çeşit işkenceye dönüşebildiği oyun anlayışı, sezonun ilk maçında Trabzonspor adına dikkat çeken detaylardı.Bu detaylar arasında Bakasetas, kazanılan bir köşe vuruşu esnasında Denswil'le bir lisan-ı hâfi aracılığıyla konuşmuştu da öyle kesmişti o ortayı.Denswil'in güzel vuruşu skoru 0-2'ye getiriyordu.

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Trabzonspor, çok da istediklerini yapamadığı gibi gözüktüğü bir maçta bile Abdullah Avcı'yla kazandığı o muazzam alışkanlığı, kazanma alışkanlığını devam ettirdi.Yani oyun kültürü, birbiriyle oynama alışkanlıklarını sürdüren Trabzonspor için yeni heyecan tam da istenildiği gibi galibiyetlerle, mücadeleyle ve inançla başladı.Kısacası son şampiyon, yeni şampiyonluklara yeşil ışık yaktı, tüm eksiklerine rağmen.