Eksikler

Yurt dışı kampı hazırlık döneminin ilk ciddi maçı, Trabzonspor'un hangi meseleleri daha bir ciddi ele alması gerektiği konusunda uyarılar verdi. Hemen herkesin heyecanla beklediği stoper transferi, sosyal sorumluluk temalı reklam filmlerindeki gibi göze battı adeta. Şampiyonlar Ligi'nde yükselecek seviyeyi düşündüğümüzde bordomavili takımda, orta sahada halen Hamsik'i rahatlacak, ön alan akışkanlığını ve besleyiciliğini üstlenecek bir oyuncu eksikliği de göze batıyordu. Kanat rotasyonunda da yükselen kalite ve beklentilerle doğru orantılı bir alternatif gerekliliği özellikle değişikliklerden sonra iyice dikkat çekti ki yoğun maç temposu düşünüldüğünde bu ihtiyaçların birer lüks değil, ekmek-su gibi temel ihtiyaç olduğu unutulmamalı. Sonuçta hazırlık karşılaşmalarının en önemli özellikle takımın eksik yanlarının ortaya çıkmasını sağlamasıdır. Bu açıdan son derece yararlı bir karşılaşma oldu. Erken alarm sistemi gibi kabul edilmeli.