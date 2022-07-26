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Yunus Emre Sel

Yunus Emre Sel

26 Temmuz 2022 | Salı

Eksikler görülüyor

bazen hocaların durumu takıma yansırken bazen takımların durumu hocalarına yansır. Trabzonspor'un son iki maçlık performansı Abdullah Avcı'ya yansıyor. Geçen sezon ligi domine eden takımı, bu sezon hazır bir görüntü vermiyor.
Temposuz, statik, yavaş hücum eden, rakibe geniş alan bırakan, ofansra organize olma noktasında halen daha istenen seviyede olmayan, savunmada rakibi karşılama ve direnç noktasında yeterli olmayan bir Trabzonspor seyrediyoruz. Bu yetersizlik Abdullah Avcı'nın vücut dilinden seziliyor. Son iki maç, hazırlık maçlarının amacını sonuna kadar gösteren karşılaşmalardı.
İyi takım eksiklerini de gösteren takımdır. Trabzonspor'un stoper ihtiyacı artık popüler bir söylem. Ama görülen sorunlar stoper transferiyle çözülebilecek sorunlar mı? İşte bu noktada soru işaretleri zihinleri yoğun bir şekilde meşgul ediyor.
Trabzonspor'un bu sezon ligdeki ana hedefi her sezon olduğu gibi şampiyonluk. Bu hedefin uzağında kalmak doğal karşılanabilir ama Şampiyonlar Liginin eşiğinde yaşanabilecek bir kaza can sıkabilir.

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Etiketler :
Şampiyonlar Ligin, abdullah avcı, Trabzonspor, Stoper

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