Özeleştiri referansı

Trabzonspor maça 1-0 galip başladı. Cornelius'u Attamah'la enerjik bir şekilde savunma hamlesi bu pozisyonda biraz çılgınca geliyordu.

Nwakaeme'nin gole çevirdiği penaltı sonrası Kayserispor'un başrol oynadığı başka bir maç başladı.

Ligde attığı son 10 golü ağırlıklı olarak sağ kanattan bulan bir takımın kanatları kullanmaması düşünülemezdi elbette. Orta sahada bir kaos yaratan Kayserispor, bu kaosta kendi düzenini belirlemişti. Orta sahada Trabzonspor'un esneklik sergileyemeyen oyununu bozarak kazandıkları topları kanatlara taşıyıp sürekli tehlike ürettiler.

Trabzonspor Siopis'in enerjisini, Dorukhan'ın mücadelesini arıyordu.

Hamsik zekâsı ve oyun kurma noktasında derinlik yaratmasıyla faydalı olabilir diye bekliyordu.

Aslında her şey Trabzonspor'un kurguladığı gibi başlamıştı. Daha ilk anlarda 4 kişiyle rakip ceza sahasına girmiş, penaltı kazanmış, avantajını katlamıştı.

Bu andan sonra ise Trabzonspor'un sezon boyu bir türlü iyileştiremediği bir rölanti bulantısı başladı. Kayserispor her zamanki oyununu, kanat oyununu, orta sahadaki bariz üstünlüğüyle oynarken Trabzonspor organize olmaktan uzak, tuhaf bir aceleciliğin tuzağına düştü.

Bu noktada orta sahada biraz direnç ve biraz akıl oyunu dengeleyebilecekken beklenen olmadı. İkinci yarı Kayserispor aynı kaosu devam ettirip oyunu forse ederken Trabzonspor oyundan daha da düşüyordu. Kayserispor, istediğini aldığını düşündüğü anlarda oyunu rölantiye alınca Trabzonspor bu dinginlikten bir şeyler çıkarma ümidiyle sessiz bir şekilde yüklendi ve Cornelius'un pasında Yusuf'un inanılmaz şekilde kaçırdığı pozisyonu Bakasetas'ın tamamlamasıyla "finale" çıktığını düşündü.

Yorgunluğu her halinden belli olan Hamsik'in kaptırdığı top sonrası kazanılan tartışmalı penaltı sonrasında gelen gol soğuk duş etkisi yaptı. Trabzonspor bu şoku atlatamadan yine sağ kanattan gelen Kayserispor atağında 4. golü bulup oynadığı oyunun hakkı olan bir geri dönüş yaptı.

Trabzonspor içinse kazanılan şampiyonluk sonrası duble yapma hayallerini suya düştü. Ayrıca şunu belirmeden geçemem: Kayseri'de sahayı yabancı maddeye boğan kişilerin motivasyonu neydi acaba Trabzonspor'a özel bir hırsları mı vardı da oyunun hiçbir noktası gerginleşmemişken böyle davrandılar, çözemedim.