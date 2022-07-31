Tarih kupaları yazar

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu.

Dolayısıyla bu maç resmi bir maç olmasının ötesinde mühim bir test karşılaşmasıydı. Hazırlık döneminde oynadığı rakipleri karşısında pek de, "hazır" bir görüntü veremeyen Trabzonspor, bu testi kendine has oyunuyla geçti. En azından eksikleri giderildiğinde sanılandan daha çabuk dönüşebileceğini göstererek.

Orta alandaki eksikler halen daha göze batıyor. Geçen sezonun kritik isimlerinden Bakasetas, Cornelius merkezli başlayıp kanatlara yayılan hücum aksiyonlarında beklenen seviyede değil.

Trabzonspor hücumunun panzeri Cornelius, Baka'nın ihtiyaç duyduğu hızda alan boşaltamıyor.

Bakasetas da bu sistemde kendi pozisyonunu kovalayacak, taştan ekmek çıkartacak kadar inceci ve kıvrak bir oyun tarzına değil. Gelişen kanat hücumlarında da doğru pozisyon almak yerine ilk opsiyon olmayı zorluyor. Diğer yandan oyuna akıl katarak oynamaya çalışan Trabzonspor'da yeni oyuncuların takıma uyum süresi de beklenenden kısa sürecek gibi. Larsen, Eren, Trezeguet gibi oyuncuların oyun oynamaya çalışan bir takımın parçası olmaları uzun sürmeyecek.

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Hem fiziksel, hem teknik, hem de taktiksel anlayışlarıyla Trabzonspor'a beklenen katkıyı, hatta fazlasını vermeleri yüksek ihtimal.

Trabzonspor'un teknik kapasitesi ve direnci karşısında Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u beklenenden uzak bir görüntü çizdi.

İyi kapanan rakiplerini Gradel ile çözme çabaları Larsen, Visca ve zaman zaman Dorukhan'ın tamamlayıcı savunmalarıyla sonuçsuz kaldı. Ön alanda pres denemelerini, finalini getiremese bile Dorukhan'la kıran rakiplerine karşı duran top da kazanamadılar.

Cornelius'un 2. golünün moral bozucu bir hata neticesinde gelmesi kupa finalinde yaptıkları gibi geri dönebilme ümitlerini de sulara gömdü. İyice morallenen rakibine karşı geride daha rahat alan bırakmaları ise maçı kopardı.

Tarih kupaları yazar, kim ne derse desin. Geçen sezon Türkiye ligini domine ederek şampiyon olan Trabzonspor'un Süper Kupayı ezici bir galibiyetle kazanması hem futbol tarihine, hem de Trabzonspor'un şanlı tarihine önemli bir not.