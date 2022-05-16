Bir film tadında!

Trabzonspor kutlamalara doyamıyor. Taraftarları da Trabzonspor'a. Taraftarından başkanına kadar herkesin dokunduğu, bir şekilde pay sahibi olduğu bu muazzam şampiyonluğu kutlamaya nasıl doyabilirsiniz ki?

Dün stadyumun kapasitesi daha fazla olsaydı, tribünler yine dolardı. Öyle bir hasret ve tutkuydu tribünlerdeki. Yarıda kesip geldikleri Trabzon'daki kutlamaların mahmurluğunu tribünleri dolduran taraftarıyla attı Trabzonspor.

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İlk yarıyı isabetli şut atmadan tamamlasalar da Serkan'ın ortasında İbrahim'in ters dokunuşu durumu 1-0'a getirdi. Aslında beklentiler, hem uzayan şampiyonluk kutlamaları, hem de takımda baş gösterebilecek konsantrasyon eksikliği ve yorgunluk sebebiyle genç ağırlıklı bir kadronun sahaya çıkacağı yönündeydi. Fakat Abdullah Avcı as kadroyu bozmadı.

Kim ne derse desin, başından sonuna kadar bir film gibi geçen sezonun sonu da bu filme yakışır oluyor. Gerginlik, sükunet, dinginlik, aksiyon, drama, romantizm...

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Yönetmen koltuğunda Avcı'nın oturduğu bu muazzam filme izlemeye doyum olmuyor. Maç öncesi Altaylı oyuncuların dostane korteji gönülleri kazanırken, Altay'ın attığı muazzam gol de hafızalardaki yerini almış oldu.

Rakibe saygısını kaybetmeden, tribünlerle birleşen Fırtına, kazandığı maçın ardından bir şampiyona yakışır gibi geldiği İstanbul'dan, bir şampiyona yakışır ayrıldı